Senador Ossandón no logra asumir la derrota: "En el Senado fuimos engañados y traicionados por los otros partidos de Chile Vamos"

La llegada del Presidente de la República, Gabriel Boric, trajo consigo también la elección de una nueva Mesa Directiva para el Senado, la cual tras una complicada votación, decidió que el senador del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, fuera el presidente de la Cámara.

En conversación con Canal 13, el senador de Renovación Nacional, Manuel José Ossandón, se refirió a su fallida llegada a la presidencia de la Cámara Alta, asegurando que las negociaciones entre los partidos de la coalición con la izquierda, provocó un quiebre al interior de Chile Vamos.

"Chile Fuimos, por supuesto. Hay un quiebre muy grave. Hay cosas que no se hacen, sobre todo cuando hay una elección que está ganada, porque teníamos un voto más que la oposición. La UDI y Evópoli negociaron a escondidas y le entregaron el único bastión que nos quedaba para hacer contraparte al gran poder que tiene hoy en día la ultraizquierda", señaló.

"Nosotros teníamos 24 votos, sacamos 25 y la izquierda tenía 23. No puedo entender el por qué la UDI y Evópoli negociaron a escondidas con el Partido Socialista y el Frente Amplio para dejarnos afuera a nosotros y perder la elección del Senado. Como Chile Vamos teníamos los cuatro años de la presidencia del Senado y los cuatro años de la vicepresidencia del Senado", agregó.

Ante la posibilidad de reparar las heridas entre los partidos de Chile Vamos, el senador Ossandón no le cerró las puertas a la posibilidad de crear nuevas alianzas, pero que depende de cada partido.

"Nosotros en el Senado estamos firmes, porque fuimos engañados, traicionados. Habíamos acordado que a las 23:00 horas del día jueves se iban a juntar los negociadores y si no se llegaba a un acuerdo, se tiraba una moneda y se decidiría al ganador", abordó.

El acuerdo no fue respetado, ya que "los negociadores no llegaron, desconectaron sus teléfonos y al otro día en la mañana, el senador Galilea y a mí, el presidente de la UDI, Javier Macaya, nos informó que no tenía nada que hablar con nosotros porque ellos habían negociado con el Partido Socialista y el Frente Amplio".