Tenso intercambio en el Congreso: Maite Orsini discutió con Gonzalo de la Carrera en vísperas al cambio de mando

En vísperas del cambio de mando presidencial y parlamentario, no todo lo que se vivía era felicidad. Esto, ya que se dio una áspera discusión entre la parlamentaria Maite Orsini y el diputado del Partido Republicano, Gonzalo de la Carrera en su primer día en el Congreso Nacional.

La información, consignada por La Tercera, detalla que el diputado del comité republicano no sabía donde se encontraban las oficinas, ya que era su primer día en el Congreso, por lo que se acercó a Maite Orsini para que le indicara cómo podía llegar a ellas.

Lo que sería una simple conversación, terminó siendo todo lo contrario, ya que Orsini le recordó la forma en que se había referido a ella a través de Twitter, todo esto ante la impávida reacción de De la Carrera.

"¿Por donde llego a las oficinas?", preguntó el diputado, ante lo que Orsini le respondió en duros términos.

"Por qué crees que me puedes llamar públicamente escort y después pedirme favores saco de...? Ándate de acá y no me vuelvas a dirigir la palabra", respondió.

Esto, tras los dichos de Gonzalo de la Carrera en 2019, donde criticó a la parlamentaria por unas fotos de años atrás, cuando se desempeñaba en la televisión.

Esta no habría sido la única discusión que enfrentó De la Carrera, ya que la diputada de Renovación Nacional, Erika Olivera, encaró al parlamentario tras una publicación en Twitter, donde afirmaba que "Erika Olivera y Nona Ossandón son aplaudidas por las bancadas de extrema izquierda. Así votan". Hecho que molestó a la deportista y lo encaró.

De la carrera, fiel a su estilo, respondió que era libre de escribir lo que guste en redes sociales, a lo que Olivera respondió que en el Congreso, las cosas se hacen diferentes.

El hecho se convirtió en Trendic Topic en Twitter, en donde Orsini recibió un amplio apoyo tras el incómodo momento con el diputado Republicano.