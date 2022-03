Alcalde de San Bernardo tras ataques a la Municipalidad: "No vamos a normalizar esta situación, no lo vamos a esconder bajo la alfombra"

En el marco de una nueva conmemoración del Día del Joven Combatiente, la jornada estuvo marcada por diversos disturbios y hechos de violencia registrados a nivel nacional. Uno de ellos, afectó directamente a la Municipalidad de San Bernardo, cuyo edificio fue atacado y posteriormente vandalizado por un grupo de estudiantes que se manifestaba en el sector.

En conversación con Cooperativa, al alcalde de San Bernardo, Christopher White (PS), relató la situación, la que comenzó con "un grupo de jóvenes que se reunió a propósito de una marcha al mediodía, la que no pasó a mayores". Lo que cambió cerca de las 14:00 horas, momento en que "hubo unas piedras aisladas, y posteriormente, una turba de 25 ó 30 personas aprovechó el horario de colación para ingresar".

"Había siete funcionarios, quienes hicieron lo posible para contener la situación, porque rompieron una gran parte de los ventanales de ingreso a la municipalidad, de forma cobarde con piedras, una de las cuales le cayó en la espalda a una funcionaria, favorablemente no fue algo mayor", expresó.

En la misma línea, White aseguró que ya conocen la identidad de los agresores.

"Los tenemos identificados, son menores de edad, estudiantes, y estamos generando las acciones y querellas. Más allá de que sean menores, existe una responsabilidad de sus padres y lo queremos hacer ver", comentó. "No vamos a normalizar esta situación, no la vamos a esconder bajo la alfombra. Esto es un hecho delictual, es vandalismo, no hablamos de una movilización, consigna o un grupo político", añadió.

En la misma línea, el edil explicó que tras los hechos, "nadie entendía nada". "Lo asociamos al lumpen, a delincuencia, vandalismo. Para nosotros no es primera vez, hemos enfrentado al comercio ambulante, a grupos que nos trataron de intimidar tiempo atrás".

En cuanto a la reacción de las autoridades de gobierno tras el ataque, White indicó que "recibí el llamado del delegado provincial, estuvo conmigo, y me llamó el subsecretario de Prevención del Delito, me dijo que se va a sumar a las querellas".

"No nos vamos a asustar ni bajar los brazos", concluyó.