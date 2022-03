Cámara de Comercio de Santiago criticó extensión de Alerta Sanitaria: "Genera incertezas en las empresas"

La Cámara de Comercio de Santiago, emplazó al gobierno tras la decisión de extender el estado de Alerta Sanitaria hasta el próximo 30 de septiembre. Esto se enmarca en una serie de acciones para enfrentar la pandemia del Covid-19 en el país.

"Como gremio creemos que esta decisión no toma en cuenta la evolución que ha tenido la pandemia en el país y prorroga el estado de las cosas tal y como están, a pesar de que hemos visto desde hace un buen tiempo señales claras de que debemos avanzar hacia otro tipo de medidas que no afecten a operatividad de sectores de la economía como el turismo, eventos, gastronomía y comercio", señalaron.

Nos preocupan las incongruencias que se pueden generar y que deriven en más dudas que certezas. Por un lado, estamos fomentando la reactivación del regreso al trabajo y recuperando los empleos, especialmente femenino y, por otro, el estado de Alerta Sanitaria obliga a las personas a que se queden al cuidado de las personas en situación de riesgo, lo que genera incertezas en las empresas sobre como configurar las operaciones", complementaron.

Por otro lado, hicieron un llamado a cuidarse del Covid-19, pero que eso no se traduzca en no poder avanzar en mejores medidas que no tengan un impacto negativo en el empleo y la economía nacional.

"Debemos seguir cuidándonos y estamos alineados con los deseos del Gobierno de adoptar y adaptar las mejores medidas para la seguridad de la población. Sin embargo, tenemos que avanzar en que éstas protejan y no tengan un impacto negativo en el empleo y en la economía", concluyeron.