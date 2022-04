Álvaro Elizalde critica fin del Senado: "No cumple con el estándar mínimo de ser una regulación coherente"

El presidente del Senado, Álvaro Elizalde, cuestionó la decisión de la Convención Constitucional de aprobar la propuesta de la comisión de Sistema Político que establece reemplazar al Senado por la Cámara de las Regiones, la que tendrá facultades distintas a la de la actual Cámara Alta.

Según el parlamentario del Partido Socialista, la norma que fue aprobada por el pleno del órgano redactor por 104 votos, "no cumple con el estándar mínimo de ser una regulación coherente".

La Convención Constitucional aprobó la creación de la Cámara de las Regiones, la que tendrá facultades distintas a las del actual Senado y cumplirá, junto a la Cámara de Diputadas y Diputados, un rol de un bicameralismo asimétrico.

Ante esto, el parlamentario sostiene que la creación de este órgano, no cumpliría con representar "a los ciudadanos y a los territorios de una forma adecuada para que exista un contrapeso que permita que siempre se respeten los derechos como corresponde a toda democracia".

"Cuesta formarse una opinión de fondo, se aprobaron retazos de la propuesta original no del todo coherente y con muchas materias que no están debidamente reguladas", agregó. En la misma línea, defendió a la Cámara Alta, destacando "el rol en particular que le ha correspondido al Senado en la historia de nuestro país".

"Tenemos el desafío en que el proceso constituyente se traduzca en que tengamos una Constitución que sea la casa común de todas y todos, que se escuchen todas las miradas y todos nos sintamos parte", concluyó.