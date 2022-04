Senadora Provoste emplaza al gobierno por congelamiento de tarifas del transporte público: "Pensaba que la letra chica era sólo una mala práctica de Piñera"

Durante la jornada de este lunes, la senadora por la región de Atacama, Yasna Provoste, emplazó al gobierno del Presidente de la República, Gabriel Boric, en el marco del anuncio realizado por el Ejecutivo sobre el congelamiento de las tarifas del transporte público regulado.

A través de sus redes sociales, la excandidata presidencial criticó la decisión del gobierno, haciendo alusión a que no será en todo el país, como se había anunciado.

"El Presidente Boric anunció congelar la tarifa del transporte público en todo Chile. Ahora el gobierno nos dice que es sólo en ciudades con trasporte público regulado, dejando afuera a regiones como Atacama y Coquimbo", criticó. "Pensaba que la letra chica era sólo mala práctica de Piñera", agregó.

La parlamentaria publicó un video con el anuncio que emitió el Mandatario ate la prensa, en donde señala que "vamos a congelar las tarifas del transporte público durante todo el año 2022 en todo Chile". En ese sentido, el gobierno, en esa misma jornada del anuncio, especificó que "se inyectarán recursos a los subsidios del transporte público regulado, regional y rural, de manera de congelar las tarifas para todo público, en todo el país. Buses en capitales regionales con perímetros de exclusión y condiciones de operación".

Ante esto, Provoste indicó que "no se puede anunciar algo distinto de lo que su gobierno implementa y la gente escucha",

"No es sólo la 'cuña del anuncio', es el anuncio del Presidente de la República hablándole a todo el país. Lo triste será decirle a la gente de Atacama, Coquimbo, Temuco, Talca, Curicó, Puerto Montt; entre otras, que el plan Chile Apoya no es para ellos. Así no vale", concluyó.