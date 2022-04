Paro camioneros: vehículos mantienen bloqueo parcial en Ruta 5 Sur

Desde la madrugada de este lunes, decenas de camioneros se mantienen protestando parcialmente en la Ruta 5. Esto, luego del ataque ocurrido el viernes pasado en Ercilla, donde cuatro vehículos que circulaban en la carretera fueron atacados por un grupo de desconocidos. A raíz del hecho, tres personas resultaron heridas y una de ellas se mantiene en riesgo vital.

Es por esto que al menos 30 conductores, que no pertenecen a ninguna asociación gremial de transportistas, mantienen bloqueada de forma parcial la pista derecha en dirección al sur en el kilómetro 41, en las cercanías de Paine. Los manifestantes, que no contaron con el respaldo de la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC), la cual anunció que no sería parte del paro, solicitan soluciones de seguridad, aumento en los precios, multas del TAG y la sostenida alza en los combustibles.

En conversación con Cooperativa, el vocero de los manifestantes, Rafael Balcázar, anunció que mantendrán bloqueada una vía, pero que dejarán el tránsito expedito en la pista izquierda de la Ruta 5.

"Durante esta jornada vamos a seguir de la misma forma, de norte a sur, dejando el tránsito expedito solamente en la pista izquierda. Dentro de la mañana haremos lo mismo en el lado oriente de la carretera en el kilómetro 41, siempre dejando el tránsito expedito", sostuvo.

"Durante la mañana vamos a prohibir el libre transitar de los camiones que no lleven verduras, insumos, mercadería o combustibles ni sean vehículos de emergencia, porque esta es una lucha camionera: trabajamos todos o nos quedamos en la casa o estamos acá protestando de alguna u otra manera", complementó.

En conversación con Cooperativa, el coronel y prefecto de Tránsito y Carreteras de Carabineros, Juan Carlos Rodríguez, hizo un balance preliminar de la situación.

"Hay más de 30 o 40 vehículos de transporte de carga y hemos hecho la conificación junto a la autopista para poder que ellos se manifiesten de forma pacífica, pero también para que el resto de los usuarios puedan hacer uso de estas vías", indicó.

"También hay una información de que se ubicarían en el sentido contrario hacia Santiago en la Ruta 5 Sur en la misma posición en la que están ahora, es decir, dejando una posta de circulación para que el resto de los usuarios pueda avanzar", añadió.

"En caso de corte total, tenemos diseñado un plan de servicios para poder darle movilidad al resto de los usuarios", concluyó.