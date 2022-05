Kiev ordena que Mariúpol se rinda y más de 250 soldados deponen las armas

El ejército ucraniano dijo el martes que pretendía evacuar a sus soldados restantes de su último bastión en Mariúpol, mientras los combatientes que han resistido durante 82 días empezaban a rendirse, anunciando el fin de la batalla más sangrienta de Europa en décadas.

Reuters vio cómo salían autobuses de la enorme planta siderúrgica de Azovstal durante la noche y cómo cinco de ellos llegaban a la ciudad de Novoazovsk, controlada por Rusia. En uno de ellos, marcado con la letra "Z" que se ha convertido en el símbolo del asalto ruso, había hombres heridos en camillas de tres literas de altura. Un hombre fue sacado en silla de ruedas, con la cabeza fuertemente envuelta en gruesos vendajes.

También te puede interesar:

Un vídeo difundido por el Ministerio de Defensa ruso mostraba a los combatientes saliendo de la planta, algunos llevados en camillas, otros con las manos en alto para ser registrados por las tropas rusas.

Rusia dijo que 256 combatientes ucranianos habían "depuesto las armas y se habían rendido", incluidos 51 heridos graves. Ucrania dijo que 264 soldados, incluidos 53 heridos, habían abandonado la planta metalúrgica, y que se estaban realizando esfuerzos para evacuar a otros que aún estaban dentro.

"La guarnición de 'Mariúpol' ha cumplido su misión de combate", dijo el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania en un comunicado.

"El mando militar supremo ordenó a los comandantes de las unidades estacionadas en Azovstal que salvaran las vidas del personal... Los defensores de Mariúpol son los héroes de nuestro tiempo".

La rendición parece marcar el final de la batalla de Mariúpol, donde Ucrania cree que decenas de miles de personas murieron bajo meses de bombardeo y asedio ruso.

La ciudad está ahora en ruinas. Su captura completa es la mayor victoria de Rusia en la guerra, dando a Moscú el control total de la costa del mar de Azov y una extensión ininterrumpida de Ucrania oriental y meridional del tamaño de Grecia.

Pero la victoria no se refleja en otros lugares dondes la campaña rusa ha flaqueado. Sus tropas alrededor de la ciudad de Járkov, en el noreste, se han retirado en los últimos días al ritmo más rápido desde que fueron expulsadas del norte y de la zona de Kiev a finales de marzo.

Las autoridades de ambos bandos dieron pocas pistas sobre el destino final de los últimos defensores de Mariúpol, y los dirigentes ucranianos hablaron de la posibilidad de algún tipo de intercambio por prisioneros rusos, pero no dieron detalles.

"Esperamos poder salvar la vida de nuestros chicos", dijo el presidente ucraniano Volodímir Zelenski en un discurso a primera hora de la mañana. "Hay heridos graves entre ellos. Están recibiendo cuidados. Ucrania necesita héroes ucranianos vivos".

La viceministra de Defensa ucraniana, Hanna Malyar, dijo que 53 soldados heridos de la acería habían sido trasladados a un hospital en Novoazovsk, controlado por Rusia, a unos 32 kilómetros al este, y que otras 211 personas fueron llevadas a la ciudad de Olenivka, también en una zona controlada por los separatistas respaldados por Rusia.

Todos los evacuados serán objeto de un posible intercambio de prisioneros con Rusia, añadió.

Fuertes bombardeos

Mariúpol es la mayor ciudad que Rusia ha capturado desde su invasión del 24 de febrero, dando a Moscú una clara victoria por primera vez en meses, durante los cuales su campaña en Ucrania se ha enfrentado a un relativo desastre militar contra un enemigo subestimado.

En un comunicado emitido a última hora del lunes, el Regimiento Azov, la unidad ucraniana que había resistido en la siderurgia, dijo que había logrado su objetivo durante 82 días de resistencia al hacer posible que Ucrania defendiera el resto del país.

"Para salvar vidas, toda la guarnición de Mariúpol está aplicando la decisión aprobada por el Mando Militar Supremo y espera el apoyo del pueblo ucraniano", dijo el Regimiento de Azov en una publicación en las redes sociales.

En un vídeo adjunto, uno de los altos mandos de la unidad, Denys Prokopenko, calificó la decisión de salvar la vida de sus hombres como "el más alto nivel de supervisión de las tropas".

Las Naciones Unidas y la Cruz Roja afirman que miles de civiles murieron bajo el asedio de Rusia a este puerto, antaño próspero, de 400.000 habitantes, y que el número real de víctimas no se ha contabilizado, pero que seguramente será el peor de Europa desde las guerras de Chechenia y los Balcanes en la década de 1990.

Durante meses, los residentes de Mariúpol se vieron obligados a esconderse en sótanos bajo un bombardeo interminable, sin acceso a alimentos, agua fresca o calefacción y con cadáveres esparcidos por las calles. Dos incidentes en particular -los bombardeos en marzo de una clínica de maternidad y de un teatro donde se refugiaban cientos de personas- se convirtieron en emblemas mundiales de la táctica rusa de hacer llover la devastación sobre los centros de población.

Se cree que miles de civiles han sido enterrados en fosas comunes o en fosas improvisadas excavadas en jardines por sus vecinos. Ucrania afirma que Moscú envió camiones crematorios para borrar las pruebas de las muertes de civiles y deportó por la fuerza a miles de residentes a Rusia.

Moscú niega haber atacado a los civiles o haberlos deportado, y afirma que ha acogido a los refugiados. Dice que ahora está restableciendo la vida normal en la ciudad, parte de la región del Dombás que reclama en nombre de los separatistas a los que respalda desde 2014.

Avances de Ucrania

En otros lugares, las fuerzas ucranianas han avanzado en los últimos días a su ritmo más rápido desde hace más de un mes, expulsando a las fuerzas rusas de la zona que rodea Járkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania.

Ucrania afirma que sus fuerzas han alcanzado la frontera rusa, a 40 km al norte de Járkov. También han avanzado al menos hasta el río Síverski Donets, 40 km al este, donde podrían amenazar las líneas de suministro del principal avance ruso en el Dombás.

Rusia sigue presionando ese avance, a pesar de haber sufrido grandes pérdidas en un cruce fallido del río la semana pasada. La oficina de Zelenski dijo el martes que toda la línea del frente alrededor de Donetsk estaba bajo un constante y masivo bombardeo. El Estado Mayor ucraniano dijo que las fuerzas rusas estaban reforzando y preparándose para renovar su ofensiva cerca de Slovyansk y Drobysheve, al sureste de la ciudad de Izium.

Las áreas alrededor de Kiev y la ciudad occidental de Leópolis, cerca de la frontera con Polonia, han seguido siendo atacadas por Rusia. Una serie de explosiones sacudió Leópolis a primera hora del martes, según un testigo de Reuters. Un misil alcanzó una instalación militar, pero no hubo víctimas, según la oficina de Zelenski.

Un pueblo de la provincia occidental rusa de Kursk, fronteriza con Ucrania, fue atacado por Ucrania el martes, según el gobernador regional Roman Starovoit. Tres casas y una escuela fueron alcanzadas, pero no hubo heridos, dijo.

Putin rebaja su tono contra la OTAN

En respuesta a la invasión, Finlandia y Suecia, históricamente no alineadas, han anunciado sus planes de ingresar en la OTAN, lo que supone la misma expansión de la alianza occidental que el presidente Vladimir Putin había invocado durante mucho tiempo como una de las principales justificaciones para ordenar su "operación militar especial" —según la denominación del Kremlin— en febrero.

Después de semanas en las que Rusia amenazó con represalias no especificadas, Putin pareció ceder abruptamente, diciendo en un discurso el lunes que Rusia no tenía "ningún problema" con Finlandia o Suecia, y que su ingreso en la OTAN no sería un problema a menos que la alianza enviara más tropas o armas allí.

El ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, dijo el martes que "probablemente no habría mucha diferencia" si Finlandia y Suecia se unieran a la OTAN, puesto que ya habían estado cooperando en los ejercicios militares de la alianza.