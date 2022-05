"Estamos con un compromiso firme para aportar en todo lo que sea exigible": ministro Jackson expuso frente a comisión de Normas Transitorias de la Convención Constitucional

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Giorgio Jackson, expuso frente a la comisión de Normas Transitorias de la Convención Constitucional en Antofagasta, en el marco de la visita oficial del órgano redactor en la región. El secretario de Estado expresó las recomendaciones del Gobierno para las indicaciones que regirán en caso que se apruebe la nueva Carta Magna.

Cabe destacar que el pasado lunes el Ejecutivo envió un documento de 54 páginas al órgano redactor con diversas normas transitorias e insumos, en donde se proponía, entre otras cosas, una serie de medidas para la puesta en marcha de los nuevos organismos creados por la instancia, como la Cámara de las Regiones, la implementación del Sistema Nacional de Salud, entre otros.

En el encuentro, el titular de la Segpres resolvió consultas de los constituyentes Constanza Hube (UDI) y Fuad Chahin (DC), sobre la propuesta del Ejecutivo sobre crear una comisión de Implementación, que permitirá establecer una hoja de ruta para identificar las propuestas de legislación, adecuación normativa y políticas públicas.

En ese sentido, Jackson recordó que dicho documento con las propuestas se elaboró "con menos de 24 horas de diferimiento del término de redacción del borrador, por lo tanto, hay muchos aspectos que, tal como se evidencia, no tienen una definición concreta, por ejemplo: cuál sería la composición".

"Sobre dónde reside el poder, nosotros lo que vemos aquí claramente es que para poder generar las adecuaciones, y tal como lo decía el contralor el día de ayer, hay algunas potestades que se podrían delegar en el Ejecutivo que son más bien de carácter administrativo y que yo creo que es conveniente que el Ejecutivo se haga cargo y, por lo tanto, sea exigible al Ejecutivo que tenga que asumir esa responsabilidad para el buen funcionamiento del Estado".

Sobre este punto, Jackson señaló que "hay otras que son de carácter más político que requieren de una deliberación. En esa deliberación nosotros creemos que la sede del Congreso, donde se da la deliberación democrática, es donde debiesen resolverse las leyes. El calendario es distinto, porque el calendario debiese estar más bien en manos y responsabilidad del Ejecutivo".

"Nosotros no estamos planteando que el Ejecutivo reemplace en aquellas cosas fundamentales que requieren una nueva ley el rol legislativo, sino que tenga que presentar los proyectos en algún plazo, que se determine por una comisión que pueda encontrar plazos razonables para que sea implementable esta Constitución", expresó.

"Pero, al mismo tiempo, un contrapeso en el sentido de que si no se logra legislar en cierto plazo que -para que no se transforme en letra muerta- que también el propio Congreso Nacional tenga un incentivo a llegar a acuerdos, porque creemos que es importante que haya un incentivo para llegar a acuerdos para poder resolver los problemas y no perpetuarlos, y que no tengamos que en 10 o 15 años después haya una norma que todavía no tiene una legislación", añadió.

En medio de la comisión, Jackson afirmó que "creemos que el justo contrapeso entre la equivalencia de la participación ciudadana, el debate legislativo, pero también el poder ponerle un cierre en algún momento a los procesos es importante porque de lo contrario puede quedar en letra muerta y, a la ciudadanía, lo único que no podemos decirle es que por falta de acuerdos sencillamente la Constitución es letra muerta; ese es como un principio que está detrás de lo que nosotros establecemos".







"Estamos con un compromiso firme para apostar en todo lo que formalmente sea exigible en términos de apoyo técnico, financiero y administrativo. Pero, por cierto, en el momento en que esto se plebiscite nosotros de todas maneras se va a transformar en una de las principales prioridades sino la principal prioridad, al menos en la cartera que me toca representar", manifestó.

"Nos compete generar en el engranaje del Estado, y en particular del Poder Ejecutivo, el poder hacer que esto sea al mismo tiempo un equilibrio entre que no sea letra muerta y que tenga la suficiente gradualidad y suavidad en el tránsito, continuidad que permita llevar adelante los cambios", concluyó.