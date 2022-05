Polémicos dichos de almirante (r) Vergara: presentan denuncia en su contra por delito de sedición

El abogado Luis Mariano Rendón presentó una denuncia por el delito de sedición contra el almirante (r) Miguel Ángel Vergara, tras sus dichos en una actividad realizada por la Liga Marítima de Chile, a propósito de la conmemoración por el 21 de mayo.

Según informó El Mostrador el viernes pasado, Vergara sostuvo que ante "el clima de inseguridad que vive Chile y la creciente pérdida de valores patrios" los marinos deben estar dispuestos "al abordaje", debido a lo que él llamó "la amenaza interna".

En su cuenta de Twitter, Rendón escribió que "si autoridades no las usan, yo usaré las herramientas legales para resguardar nuestro proceso democrático. He presentado denuncia por sedición contra Vergara, excomandante en jefe de la Armada que hizo desembozado llamado al golpismo".

"Todo el peso de la ley sobre los que incitan a la violencia", enfatizó el abogado.

