Comandante en Jefe de la Armada ofreció disculpas a Boric y Fernández por dichos del exalmirante Vergara

El comandante en Jefe de la Armada, almirante Juan Andrés de la Maza, ofreció personalmente sus disculpas al Presidente Gabriel Boric y a la ministra de Defensa, Maya Fernández, por la polémica alocución del exalmirante Miguel Ángel Vergara en el último encuentro de la Liga Marítima de Chile, oportunidad en la que llamó a los integrantes de esa rama de las Fuerzas Armadas a estar dispuestos a realizar un “abordaje” contra un “enemigo interno” que amenaza el futuro del país.

Según informó Emol, una fuente aseguró que el almirante De la Maza realizó el gesto en la Comandancia de la Armada. “Mientras tomaban un café, habían varias autoridades de las Fuerzas Armadas y parlamentarias presente. Les presentó las disculpas personales y de la institución”, habría dicho la fuente a Emol. El almirante de la Maza era, por cierto, uno de los invitados al almuerzo que se realiza todos los años en el marco de la conmemoración del Día de las Glorias Navales.

También te puede interesar

“El Comandante en Jefe dice ante todo el mundo que las declaraciones de Vergara no representan a la institución y que no hay enemigo interno. Que el enemigo de Chile está fuera del país. Habían entre 100 y 200 invitados”, destacó el testigo, según el diqrio. La misma fuente aseguró que Boric “agradeció las palabras de De la Maza y dijo que el enemigo interno no estaba en el país si no en nuestro interior, que es la cobardía, la intolerancia y que había que enfrentarla. Había que seguir el ejemplo de coraje y valentía de Prat”.

“También recordó una anécdota, de que cuando era joven tenía amigos hijos de marinos y que alcanzaban a compartir poco tiempo en Magallanes porque eran trasladados”, añadió.