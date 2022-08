Carolina Contreras, actriz denunciante de Herval Abreu responde con intervención artística a tratamiento mediático del caso

"Voy a hablar por todas, por las que no tuvieron voz, por las que fueron menospreciadas, por las que aún tienen miedo de hablar por miedo a las represalias, por miedo a perder sus trabajos.Tal como dice Virginie Despentes, 'escribo desde la fealdad, y para las feas, las viejas, las camioneras, las frígidas, las mal folladas, las infollables, las histéricas, las taradas, todas las excluidas del gran mercado de la buena chica. Y empiezo por aquí para que las cosas queden claras: no me disculpo de nada, ni vengo a quejarme'", relata la actriz en la intervención.