Ministro Montes y filtración de llamada a Llaitul: "Que empiecen a salir expedientes de una manera irregular de Fiscalía, es algo que habla mal del sistema"

El ministro de Vivienda, Carlos Montes, abordó este viernes la renuncia de la exministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, luego de que una asesora de la cartera llamara al líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, el 11 de mayo. El titular de Vivienda calificó de "lamentable" esa filtración y cuestionó que salgan expedientes de Fiscalía de "manera irregular".

"Es lamentable que esto ocurra y esperamos que haya los correspondientes sumarios e investigaciones para determinar cómo se produce eso", comentó el ministro Montes tras una actividad, en la que acompañó al Presidente Gabriel Boric.

"Esto ha ocurrido otras veces, ahora estamos en una coyuntura particularmente delicada y que empiecen a salir los expedientes de una manera irregular de la Fiscalía, es algo que habla mal del sistema", añadió.

“Son hechos dolorosos para la ministra y todos los compañeros de trabajo de la ministra, le damos un abrazo a ella”, prosiguió el secretario de Estado.

“Sin embargo, el que ha tomado la decisión con todos los antecedentes ha sido el Presidente y por eso creemos que es una decisión que corresponde”, sostuvo.

Sobre la posibilidad de algún sumario por la filtración de la llamada, el Presidente Boric comentó que "no me corresponde atribuirle a nadie la responsabilidad, porque no tengo pruebas de algo en particular, pero lo que sí pido que se investigue, porque todas las instituciones, no solamente las dependientes del Gobierno tienen que estar a la altura de esto y no colaborar con este tipo de filtraciones que al final terminan deslegitimando a la mismas instituciones".

El llamado

El medio Ex-Ante reveló este jueves que Tania Santis, asesora de la exministra Vega-quien asumió en abril la coordinación interministerial de la Macrozona Sur-, realizó el 11 de mayo una llamada a Llaitul. Según se aprecia en la transcripción de la llamada (contenida en un informe reservado de la PDI), el objetivo era que el líder de la CAM hablara con Vega.

"Ella (la ministra Vega) me pidió (ver) la posibilidad de contactarlo y ver la posibilidad de poder tener una conversación en este momento con usted, por teléfono", dijo Santis a Llaitul.







El líder de la CAM preguntó a Santis dónde consiguió su número. Posteriormente, dijo que le hablara por Whatsapp.

Ese 11 de mayo, el medio Werken Noticias difundió una entrevista realizada a Llaitul, en la que criticaba el "Estado intermedio", medida barajada por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric para evitar el Estado de Excepción en las provincias de Biobío y Arauco, en la región del Biobío, y en toda La Araucanía.