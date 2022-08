Presidente Gabriel Boric enfatiza que "puedo asegurar con certeza que no he encargado a ningún funcionario de Gobierno contactar a Héctor Llaitul"

El Presidente de la República, Gabriel Boric, abordó la salida de la ahora exministra de Desarrollo Social, Jeannette Vega, tras su intento -mediante una asesora- de comunicarse con el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul.

Ante esto, el Mandatario subrayó que no encargó a ninguna autoridad ponerse en contacto con el comunero mapuche.

"Puedo asegurar con certeza de que no he encargado a ningún ministro, ministra o funcionario de Gobierno contactar a Héctor Llaitul", enfatizó.

Tras la filtración del hecho, el jefe de Estado solicitó una investigación al interior de la Policía de Investigaciones.

"Acá hay filtraciones de una causa que son inaceptables y que perjudican a las instituciones. No corresponde atribuirle a nadie la responsabilidad porque no tengo pruebas, pero si pido que se investigue", apuntó.

Por otro lado, el Mandatario criticó la denuncia interpuesta por la UDI ante la Fiscalía, quienes acusaron a la exministra de encubrir los delitos de Llaitul.

"Me parece muy claro que ellos no tienen ningún interés en buscar alguna solución duradera al conflicto", lamentó.

"Este juego de escalar declaraciones y de sacar provecho político de cara al plebiscito, como lo hace la extrema derecha, me parece que es francamente vergonzoso", concluyó.

Ministra Vallejo: "Este intento de generar un vinculo no fue instruido ni informado"

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, indicó que el intento de la ahora exministra de Desarrollo Social, Jeannette Vega "no fue instruido ni informado al Gobierno ni al Presidente Gabriel Boric.

"Quiero reiterar que este intento de generar un vínculo con el señor Llaitul no fue instruido ni fue informado por la exministra de Desarrollo Social. Por eso reitero el hecho de que ella asume su responsabilidad política al respecto. Estas cosas no pueden proceder de esa manera", apuntó.







En la misma línea, informó que Vega les transmitió que las gestiones no prosperaron, y que las hizo "'por un principio de buena fe, tratando de generar un vínculo de diálogo, pero evidentemente no corresponde si es que no es instruido ni informado debidamente. El Gobierno no se puede informar por otros conductos de este tipo de gestión que no sean las formales de las propias autoridades".

En cuanto a si puede o no dar certezas de que otros funcionarios de Gobierno no se hayan comunicado con Llaitul, Vallejo enfatizó que "nosotros no hemos instruido y no hay nadie que pueda señalar que ha tratado de hacer gestiones adicionales al respecto, porque ha sido la orientación del Presidente de la República y del comité político".

Por la omisión de información por parte de la ahora exministra, Vallejo indicó que "asumió su responsabilidad política en el caso y la cual fue debidamente aceptada".

Pese a ello, la secretaria de Estado agradeció sus labores "en estos meses de trabajo. Quisiéramos valorar su compromiso y agradecer toda su gestión. Pero atendiendo a que las responsabilidades políticas cuando hay que asumirlas, se asumen y ella de manera muy honorable las asumió".