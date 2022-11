«Futuristas»: bioquímica expone sobre los riesgos de las adicciones en el cerebro adolescente

La bioquímica Katia Gasling estuvo este viernes en la cuarta versión de "Futuristas", el side event de Congreso Futuro destinado a niñas, niños y adolescentes.

En una presentación realizada en el Museo Interactivo Mirador (MIM) expuso sobre cómo funcionan las adicciones en el cerebro adolescente.

"James Olds fue el que dio las señales básicas para que supiéramos que nuestras conductas son producto de la función cerebral. Él es conocido como el padre de la neurociencia moderna porque instaló esta información tan valiosa. Sabemos por sus estudios que nuestros cerebros tienen un sistema básico de placer que depende de unas neuronas que están en el área del tegmento ventral y que usan dopamina", explicó frente a niños, niñas y adolescentes.

La profesora de la Universidad Católica de Chile, partió definiendo qué es una adicción, "es un enfermedad crónica del cerebro que se caracteriza por un uso compulsivo de drogas o de conductas adictivas", expuso

Además agregó que "hay numerosas adicciones que no implican una droga, por ejemplo, los video juegos, la compulsión por comprar, el sobrealimentarse, hay muchas conductas adictivas".

En ese sentido, expuso que los factores de riesgo para la adicción son la edad de inicio y la genética.

"La mayor parte de las personas que son adictas al cigarro comenzaron a fumar en su adolescencia, son muy pocas las personas que comienzan más tarde", explicó.

"El cambio más significativo del cerebro no es aumentar el tamaño, sino que hacer la conectividad entre las neuronas. El cerebro adolescente es maravilloso, los jóvenes tienen muy desarrollado el sistema del placer, sin embargo, la corteza prefrontal que es la que tiene que ver con nuestras decisiones no se desarrolla bien, no hace su conectividad hasta después de los 20 años. La gracia de esto es que los estudios han demostrado que hay un aumento en la adolescencia a la exposición en situaciones de riesgo y esas características son las que lo hacen más sensible al abuso de sustancias o de conductas adictivas, entonces hay un balance que hay que cuidar mucho", le dijo a los asistentes.

"Futuristas" fue transmitido en el canal de YouTube de Congreso Futuro y las redes sociales de Congreso Futuros, MIM y Explora. Además, todo el material generado para el evento quedará alojado en el sitio web www.futuristaschile.cl.