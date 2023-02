El polémico comentario de Jorge Sharp a alcalde de Quintero: "Que le vaya bien con la contaminación"

El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, emitió el 2 de febrero, en el marco de una sesión del Concejo Municipal, un polémico comentario al jefe comunal de Quintero, Mauricio Carrasco. "Que le vaya bien con la contaminación", dijo, luego de que una concejala criticara el Programa de Patrullaje Preventivo de Valparaíso y lo comparara con una iniciativa similar de Quintero.

"Si vamos a implementar un Programa de Patrullaje Preventivo hagámoslo bien, tomemos como ejemplo la comuna de Providencia, Las Condes. Y si la respuesta que me van a decir, que lo tengo más que claro, que estas comunas tiene mayores recursos que nosotros, bueno, en la comuna de Quintero, que no es una comuna con altos recursos, hace años que se está aplicando este proyecto, que no solo trabaja fiscalización", señaló la concejala Marianela Antonucci (RN).

Antonucci apuntó que en el proyecto de Quintero también están involucrados el "Senda, el Sernameg, Oficina de Atención a Víctimas (...) Sería interesante revisar esto de la comuna de Quintero".

A continuación, el alcalde Sharp respondió. “Bueno, después del comentario destructivo de la concejala Antonucci, del cual poco puedo decir porque no hay nada interesante que comentar, quiero cerrar el Concejo Municipal. Nos volvemos a ver el 28 de noviembre… de febrero”, comentó.

“Quiero respaldar el trabajo que han hecho los funcionarios del sistema de patrullaje municipal, que han estado este mes trabajando. Tenemos un convenio firmado, o a punto de firmar, con el OS-14 de Carabineros. De hecho Carabineros, al concejo comunal de seguridad al que no asistió la concejala Antonucci, estaba contento con el trabajo coordinado que tenemos", sostuvo Sharp.

"Claramente hay cosas que mejorar, estamos partiendo (...) Yo sí veo a las patrullas municipales andando, a los que no veo son a los carabineros en el plan de Valparaíso, eso lo digo con toda responsabilidad y espero que eso lo podamos mejorar", prosiguió.

“Construyamos, no destruyamos. Ya esta ciudad la derecha y la DC la destruyeron por 30 años, ahora es el momento de sacarla adelante. Felices vacaciones a todos", dijo posteriormente.

Por último, en el cierre de la sesión, Sharp dijo: "muchas gracias y tenemos todos los programas que tiene Quintero, y el doble. Saludos al alcalde de Quintero, que le vaya bien con la contaminación”.

El polémico comentario del alcalde Sharp.

La sesión completa del Concejo Municipal.