Rusia cierra espacio aéreo en San Petersburgo tras detección de OVNI

Un objeto volador no identificado (OVNI) fue detectado en el espacio aéreo en San Petersburgo, Rusia. El hecho provocó el cierre de este.

Según reportaron medios locales, el aeropuerto de Pulkovo suspendió de manera temporal todos los vuelos que se encontraban programados para la mañana de este martes.

Una fuente para la agencia estatal rusa RIA Novosti señaló que "un objeto desconocido está volando cerca del aeropuerto de Pulkovo. El cielo está cerrado, los vuelos y aterrizajes de aviones se han detenido". Por su parte, desde el gobierno ruso indicaron que el objeto se divisó a 160-200 kilómetros de San Petersburgo, y que se trataría de un dron de gran tamaño.

En tanto, el aeropuerto de Pulkovo anunció retrasos en vuelos de hasta 12 horas. En esa línea, las autoridades locales informaron que "en el aeropuerto de Pulkovo, los vuelos se retrasan hasta 12 horas. El aeropuerto y sus servicios funcionan con normalidad".

Inbound traffic to #StPetersburg holding, multiple rumors of an unidentified object over the airport. pic.twitter.com/B1THBt38ob

— Manu Gómez (@GDarkconrad) February 28, 2023