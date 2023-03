¿Magia o amenaza? Crean en Japón primer manga con inteligencia artificial

El autor de un manga de ciencia ficción que está por salir a la venta en Japón admite que tiene "absolutamente cero" talento para dibujar, así que utilizó inteligencia artificial (IA) para crear su saga distópica.

Los aparatos y criaturas de "Cyberpunk: Peach John" fueron elaborados por Midjourney, una herramienta de IA que trae de cabeza al mundo del arte, junto a otros como Stable Diffusion y DALL-E 2.

El primero en su tipo

Se trata del primer manga japonés totalmente dibujado por IA, y generó preguntas sobre la amenaza que la tecnología podría plantear para empleos y derechos de autor en la multimillonaria industria japonesa del cómic.

Rootport, pseudónimo del autor, tardó solo seis semanas en completar el manga de más de 100 páginas, cuando un dibujante habría tardado un año en hacerlo. "Fue un proceso divertido, me recordó jugar a la lotería", declaró a AFP el creador de 37 años.

Posteriormente organizó las mejores imágenes en un formato de cómic para crear el libro, que ya generó interés en redes sociales antes de su lanzamiento a cargo de la editorial Shinchosha.

A diferencia del manga tradicional en blanco y negro, el suyo es en color, aunque los rostros del mismo personaje a veces presentan formas muy diferentes.

Aún así, los generadores de IA han "abierto el camino para que gente sin talento artístico pueda entrar" a la industria del manga, siempre que tengan buenas historias para contar, sostuvo el autor.

Rootport dijo sentirse realizado cuando sus instrucciones escritas, que califica como "hechizos", crearon una imagen que resonó con lo que había imaginado. "¿Será la misma satisfacción que sientes cuando has dibujado algo a mano? Probablemente no", admitió.

Surge la polémica

De igual forma, las herramientas generadoras de imagen por IA también han enfrentado dificultades legales. El emprendimiento londinense responsable de Stable Diffusion fue demandado por supuestamente elaborar su software con gran cantidad de material de internet con derecho de autor protegido sin obtener permiso.

Algunos legisladores japoneses han planteado su preocupación sobre los derechos de los artistas, aunque expertos consideran que las infracciones al derecho de autor son poco probables si el arte de IA involucra poca creatividad humana. Otros advierten que la tecnología podría quitarle empleos a jóvenes artistas de manga, quienes se esmeran pintando imágenes de fondo para cada escena.

Por otra parte, algunos otros artistas de manga ven con buenos ojos las posibilidades que ofrece la tecnología.

"Realmente no veo a la IA como una amenaza, más bien creo que puede ser una gran compañera", sostuvo Madoka Kobayashi, una artista de manga con más de 30 años de carrera.

La IA "me puede ayudar a visualizar lo que tengo en mente y sugerir ideas iniciales que me desafío a mejorar", explicó a AFP. La autora, que también entrena a artistas de manga en una academia de Tokio, argumenta que el manga no se basa solo en la estética, sino también en tramas ingeniosas. En ese campo, "confío en que los humanos aún dominan".

Finalmente, Rootport duda que mangas enteramente dibujados por IA van a dominar porque los verdaderos artistas son mejores en asegurar que sus dibujos calzan con el contexto.