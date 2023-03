Expresidenta Michelle Bachelet afirma que propuesta de la Convención se rechazó porque la ciudadanía "no conocía lo que iba en la Constitución"

Con el comienzo oficial del segundo proceso constituyente tras la instalación de la Comisión Experta, la expresidenta Michelle Bachelet abordó lo que fue la instancia anterior, que terminó siendo rechazada ampliamente por la ciudadanía con un 62%.

En conversación con TVN, la exmandataria aseguró que hubo un desconocimiento de la ciudadanía en cuanto a los tópicos que contenía la propuesta elaborada por la Convención Constitucional, lo que derivó en el rechazo de la misma.

"Creo que la mayoría de los chilenos no conocía lo que iba en la Constitución. No sé cuanta gente se leyó el mamotreto, conozco a muchos que no se la leyeron. La ciudadanía no tenía idea que las constituciones antiguas no mencionaban ni una sola vez a la mujer, ni tampoco les importaba probablemente, eso ha sido una toma de conciencia gradual", afirmó Bachelet.

"Creo que la gente rechazó porque no se sintió interpretada con la Constitución y probablemente también se sintieron amenazados con otras cosas, otras temáticas dentro de la Constitución, que se sintieron que les generaba susto e incertidumbre", complementó.

Por otro lado y ante el nuevo proceso constituyente, la exjefa de Estado sentenció que "ahora tenemos la nueva oportunidad y lo interesante que no cambió el criterio de lo paritario, en lo que va a ser la elección de los constituyentes".