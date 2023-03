Corte Penal Internacional abrirá casos por crímenes de guerra contra Rusia

Un informe del periódico estadounidense The New York Times asegura este martes (14.03.2023) que la Corte Penal Internacional abrirá al menos dos casos por crímenes de guerra contra funcionarios de Rusia vinculados a la invasión de Ucrania -lanzada en febrero de 2021-, y además tramitará órdenes de arresto contra varias personas.

Las acusaciones son por secuestrar a niños ucranianos y atacar deliberadamente la infraestructura civil del país invadido, aseguró el diario, que cita como fuentes a funcionarios que han estado relacionados con estas decisiones y que no estaban autorizados a hablar públicamente de ellas. Se trata de los primeros cargos internacionales que se presentan desde el inicio del ataque ruso.

El fiscal jefe, Karim Khan, debe presentar sus cargos ante un panel de jueces de instrucción, que antes de emitir órdenes de arresto decidirán si se han cumplido los estándares legales o si los investigadores necesitan más pruebas.

Las investigaciones han ofrecido evidencia de que Rusia secuestró a niños y adolescentes ucranianos y los envió a campos de reeducación rusos, y además atacó deliberadamente la infraestructura civil ucraniana.

Más aislamiento

New York Times afirma que no está claro a quién se busca acusar. Otra fuente, esta vez citada por la agencia Reuters, sostiene que las causas podrían abrirse a la brevedad y que podrían incluir también acusaciones por genocidio. Consultada sobre el tema, la oficina del fiscal se limitó a decir que no se refiere en público a "los detalles relacionados con las investigaciones en curso”.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, recordó que Rusia no reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. "Así es como tratamos este asunto", añadió. Y si bien es cierto que Moscú no tiene que cumplir con las órdenes de arresto dentro de su territorio, la apertura de causas por crímenes de guerra profundizará aún más el aislamiento diplomático del régimen ruso y dificultará los viajes fuera de Rusia de los acusados.

Aunque Ucrania ya ha iniciado acciones contra Moscú en la CPI, este tribunal sólo puede juzgar crímenes de agresión contra otro país si el Estado responsable es uno de los firmantes del tratado que impulsó su creación. En cambio, La Haya sí puede juzgar crímenes de guerra y contra la humanidad que puedan haber cometido en Ucrania las fuerzas rusas, pero no tiene competencias para enjuiciar la decisión de invadir ese país, lo que hace muy difícil sentar en el banquillo al ruso Vladimir Putin.