Presidente Boric por Ley Naín-Retamal: "Quiero hacer un llamado a que legislemos con un alto sentido de responsabilidad"

El Presidente Gabriel Boric abordó este martes la Ley Naín-Retamal, que el Senado votará esta tarde y que amplía las atribuciones de las policías respecto a los criterios de uso de fuerza. El Mandatario se dirigió al Congreso y llamó a legislar con un "alto sentido de la responsabilidad".

"Quiero hacer un llamado a que legislemos con un alto sentido de responsabilidad, escuchando a los expertos y organizaciones que han llamado la atención sobre los efectos nocivos que podría tener este proyecto tal cual está después de que se aprobó ayer, donde ni siquiera se escuchó a Carabineros", dijo el jefe de Estado en una actividad donde firmó un compromiso transversal por la seguridad con gobernadores y alcaldes de todo el país.

También te puede interesar:

Gobierno descarta recurrir al TC por Ley Naín-Retamal y exconcertacionistas advierten peligro por "gatillo fácil"

Asimismo, la máxima autoridad del país insistió en el apoyo del Gobierno a la institución de Carabineros, luego de que en las últimas semanas dos funcionarios hayan muerto en el cumplimiento de sus funciones: hechos que, a su vez, impulsaron el fast track legislativo que tiene en discusión la Ley Naín-Retamal.

"Que no quede duda de que respaldamos el legítimo y exclusivo uso de la fuerza de las policias en el combate a la delincuencia, lo hemos conversado con el alto mando de Carabineros. La institución necesita reglas claras, porque estas fortalecen a la institución", expuso el Presidente.

Además, el jefe de Estado hizo un llamado al Congreso a abrir la discusión de la ley fusionada, que ha tenido un acalorado desarrollo durante la última semana, y donde las indicaciones presentadas por el Gobierno no tuvieron aprobación por parte de la Comisión de Seguridad, que despachó anoche el proyecto a sala.

"Templemos el debate: escuchemos al del frente. Tenemos un bien común que no me cabe duda compartirnos. Busquemos la mejor manera de ponernos de acuerdo. Sepamos decir que no aunque a veces sea impopular. La justicia, la seguridad y el respeto a los DD.HH. pueden caminar de la mano. La democracia sin seguridad no tiene sentido", puntualizó Boric.

Además, el Mandatario apuntó al rechazo del proyecto de Reforma Tributaria, que pretendía, entre otras materias, obtener recursos "que tenían la idea de ser destinados a Carabineros". Entre los implementos que se quería brindar a las policías estaba el renovar el parque vehicular de la institución y la compra de cámaras de seguridad, entre otros elementos.