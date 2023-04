Productora chilena ganadora del Oscar por «Historia de un oso» será parte Star Wars Visions: Volume 2

Este lunes se liberaron las primera imágenes de Star Wars Visions: Volume 2, una serie de cortometrajes animados que contará con un capítulo realizado por el estudio chileno Punkrobot, ganadores del Oscar por Historia de un Oso.

La segunda parte de la producción se estrenará el 'Día de Star Wars', el próximo 4 de mayo (May the 4th be with you) y el cortometraje chileno se llamará In the Stars (En las estrellas).

Además, se adelantó que las actrices Amparo Noguera, Valentina Muhr, Julia Oviedo y Kate Dickie serán parte del elenco de voces.

Según relató el director Gabriel Osorio, en el cortometraje se mezclará animación stop-motion y elementos digitales. Adicionalmente, contó que se inspiró en la Patagonia y la colonización de zonas como Tierra del Fuego para contar la historia de dos hermanas que enfrentan una invasión del imperio.

Además de Punkrobot, la producción incluye cortometrajes de España, Irlanda, Reino Unido, Corea del Sur, Francia, India, Japón y Sudáfrica.

Tras anunciarse la participación de Punkrobot, el equipo manifestó su entusiasmo por el primer corto chileno en Star Wars.

“Nuestro nuevo corto viene desde una galaxia muy muy lejana. Orgullosos de representar a la animación latinoamericana con nuestra visión!”, escribieron en Instagram.

