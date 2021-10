El hoyo negro del mercado financiero: los miles de millones de dólares que se mueven en el factoring, FIP y fondos de deuda privada

¡Buenas! Se viene una semana con potencial de ser compleja. Este lunes se cumplen dos años del estallido social y, más allá del simbolismo, en el Gobierno temen una nueva ola de violencia. El aniversario del 18-O coincide con el inicio de las discusiones de fondo de la Convención Constitucional.

1- FIP, DEUDA PRIVADA Y FACTORING, EL HOYO NEGRO DE LA INDUSTRIA FINANCIERA

Dónde está el riesgo. Desde la crisis de 1982, la banca y la industria financiera en general están bajo el atento ojo del regulador. Eso no quiere decir que no haya habido crisis y escándalos, como el del caso Cascadas, por nombrar uno. Pero la estabilidad del mercado financiero y la banca no han estado en juego. El sistema chileno sobrevivió a la crisis asiática, la financiera del 2008, y más recientemente el estallido social y la pandemia, bajo tensión, sin embargo, entre el Banco Central y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) han mantenido la estabilidad del sistema.

El hoyo negro del mercado financiero. Son los miles de millones de dólares que se mueven en el factoring, Fondos de Inversión Privados (FIP) y fondos de deuda privada. En la industria hay un creciente consenso en que es allí donde está el verdadero riesgo a la estabilidad del sistema. La normativa es laxa, hay poca transparencia y abundan los conflictos de intereses.

De acuerdo a la CMF, hay un total de 669 FIP que administran activos por casi US$ 7.000 millones ($5.705.709.250.626). No hay cifras oficiales sobre los fondos de deuda privada, pero en el mercado hablan de cifras de entre US$ 1.500 millones y hasta 6 veces ese número si se incluyen fondos inmobiliarios privados. De acuerdo a un informe de Feller, a marzo de este año el total de colocaciones del factoring no bancario era de alrededor de US$ 1.000 millones ($889.123.000.000).

Un alto ejecutivo de una corredora dice que el mercado está completamente dislocado: “La renta fija está sufriendo, las tasas se disparan, el riesgo país sube y en los fondos de deuda privada siguen prometiendo rock and roll. Algo no cuadra”. A agrega que las tasas de los bonos libres de riesgo se han disparado, pero la deuda privada/facturas deberían ajustarse al mismo margen y eso no ha pasado. “No se está ajustando el riesgo en deuda privada, donde es todo muy opaco. Peor con las pymes y factorings chicos, donde hay menos garantías”.

Para este reportaje hablé con más de una docena de fuentes del mercado financiero. Operadores, inversionistas, dueños de factorings y analistas. También con reguladores, tres directores de bancos y gestores de fondos.

Dónde está la exposición. Fondos que administran las AFP, corredoras y administradoras de fondos invierten en activos alternativos como FIP y deuda privada de terceros. También, administran fondos que invierten (compran) boletas y facturas de los factorings. En el mercado apuntan con especial atención a Sartor, Ameris, Frontal Trust –vinculado a los Matte–, MBI Deuda Privada y algunos fondos de BTG y LarrainVial, entre otros. Este es el primer capítulo de una serie de dos.

2- ¿CHILE, UN ESTADO FALLIDO?

Es el título del informe mensual de la influyente consultora Gemines. Es fuerte y sirve para acaparar la atención. Los economistas Alejandro Fernández y Tomás Izquierdo estiman que aún no llegamos a eso, “pero nos estamos acercando rápidamente a ese escenario”.

“Se acortan los plazos para las definiciones políticas en materia presidencial y parlamentaria y todo apunta a un triunfo de la extrema izquierda representada por Gabriel Boric, que puede terminar tan solo en la Moneda como estuvo, en su momento, Salvador Allende, abandonado por sus partidarios, radicalizados y eufóricos ante la perspectiva de alcanzar su Nirvana refundacional”.

Hago hincapié en el análisis de Gemines no necesariamente porque lo comparta sino por su influencia en el sector privado. También porque es un reflejo de lo que están pensando –matices más, matices menos– muchos empresarios y analistas privados no vinculados con la derecha, pero que no se atreven a decirlo en público.

3- GRÁFICO DE LA SEMANA: IGUALDAD VS. OPORTUNIDAD

El gráfico de hoy es gentileza del economista Raphael Bergoeing. El exsuperintendente de Bancos y también expresidente del Metro, apuntó a desmitificar algunos de los prejuicios del tan debatido modelo.

4- SIN TACOS NI CORBATAS

-La trastienda de la decisión de Falabella de abandonar el centro. La decisión se tomó hace semanas, pero los detalles comenzaron a filtrarse en esta y, entonces, la empresa que controlan los Solari lo hizo oficial: vendieron sus oficinas históricas en Rosas y se mudan al polo empresarial de Nueva Las Condes. Usarán oficinas que tienen en Kennedy Open Plaza, donde se halla la tienda ícono de Falabella (al lado de Parque Arauco) y además arrendarán 11 pisos al Grupo Patio en el edificio que los Jalaff le compraron a Saieh, donde tenía sus oficinas corporativas CorpBanca antes de la fusión con Itaú.

5- TRES PREGUNTAS A MATÍAS KUNTSMANN: “LOS INVERSIONISTAS NO SON TONTOS”

El abogado Matías Kunstmann, socio de Kunstmann Spiess Abogados, es considerado uno de los mejores tributaristas de Chile y, junto a sus socios, asesora a varias de las grandes fortunas de Chile.

En esta breve entrevista revela cómo sus clientes están viviendo la incertidumbre política, nos da su visión acerca de las razones de la fuerte salida de capitales del último año, y comparte algunas recomendaciones para la próxima reforma tributaria que se viene.

-Cobre en máximo de 4 meses; Banco Central con alza histórica de TPM y suspendiendo compra de divisas; Hacienda manteniendo venta de US$ 160 millones diarios; pero la opción de un cuarto retiro sigue presionando al peso y dólar no afloja, ¿se debe a que el flujo de salida es muy grande ante la incertidumbre política?

Y eso es todo por esta semana.