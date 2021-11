Los programas: el de Boric golpea a la clase media; el de Kast, una fantasía

Presentado por:

¡Buenas y feliz lunes! Entramos a las últimas dos semanas de la carrera electoral y los chilenos iremos a las urnas con la economía como factor clave a la hora de decidir. Ya tenemos los programas de los principales candidatos.

Hay mucho en juego esta semana: este martes el Senado finalmente votará el cuarto retiro de las AFP, se vota la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera y este mañana tuvimos las cifras de inflación de octubre: ¡1,3%! Mamita. Aunque un ajuste metodológico del INE explica más de la mitad del aumento. ¡Ah!, y se viene la Enade, así que ajústense los cinturones que se viene otra semana turbulenta.

1

1- UNA RÁPIDA RADIOGRAFÍA A LOS PROGRAMAS DE BORIC Y KAST

La semana que terminó los dos candidatos que lideran las encuestas (eso sí, hay que poner comillas, dado que en las últimas elecciones a las encuestas no les ha ido muy bien) publicaron sus programas de gobierno y no faltaron los análisis. El nuestro es que el programa de Gabriel Boric es ambicioso, bastante voluntarista y probablemente golpee más fuerte a la clase media. El de José Antonio Kast es un sueño en que los números no dan, que apuesta a un modelo que se agotó y que da la impresión de que no le avisaron sobre el estallido social. Ambos programas, de cumplirse a rajatabla, implican un fuerte aumento del gasto fiscal sin una hoja de ruta realista para financiarlo.

Un escenario probable: deuda por sobre el 50% del PIB para 2027.

2

2- SAIEH ACORRALADO POR SUS DEUDAS: AHORA SE LE VIENEN PROBLEMAS CON SMU

Es un ocaso en cámara lenta, pero un ocaso. Hablo del empresario Álvaro Saieh: junto a los que tiene en CorpGroup Banking (Chapter 11 en Estados Unidos), en VIVO (reorganización judicial) y las deudas de sus sociedades familiares (GASA y Terra), ahora se le vienen problemas con SMU, la cadena supermercadista que controla con el 51% y que hasta ahora ha sido el activo que menos problemas le ha dado y que está ganando plata y repartiendo dividendos.

Entonces cuál es el problema. Fuentes que conocen bien los números revelan que Saieh con SMU tienen deudas que son casi el doble del valor de sus acciones.

3

3- JORRATT: HAY QUE AVANZAR CON UN IMPUESTO A LAS GRANDES FORTUNAS

Qué pasó. Michel Jorrat, el que estuviera a cargo del SII durante la primera parte de Bachelet 2, publicó un informe en la Cepal que pasó inadvertido. El ahora consultor de la Unidad de Asuntos Fiscales de la División de Desarrollo Económico del organismo, Michel Jorratt, recomienda avanzar con impuestos sobre el patrimonio neto para financiar la pospandemia en un continente marcado por la pobreza, la concentración económica y el sesgo regresivo de la estructura tributaria.

El informe de la CEPAL hace sonar las alarmas acerca de un aumento significativo de la concentración del ingreso y la riqueza. También apunta a la creciente erosión de las bases imponibles como consecuencia del traslado de beneficios a paraísos fiscales y explica porqué la desigualdad es ineficiente.

Los ricos capturan el sistema político. Es el gran obstáculo a reformas estructurales y difícil de enfrentar.

4

4- GRÁFICO DE LA SEMANA: COMER NUNCA ESTUVO TAN CARO

Por qué la inflación golpea más duro a los pobres. Ajustados por inflación, los precios de los alimentos están más caros ahora que en los últimos 45 años, según el Índice de Precios de Alimentos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. En Chile, al igual que en el resto del mundo, es más caro que nunca comprar productos básicos como carne, leche, cereales, frutas, verduras, aceites y azúcar.

5

5- SIN TACOS NI CORBATAS

–El COVID obliga a Gabriel Boric a postergar su reunión con los empresarios. Este lunes el candidato a la presidencia por el Frente Amplio tenía agendado ir a la CPC para una reunión con el gran empresariado. Ahora la cita sería la semana de las elecciones. Boric está intentando moverse hacia el centro, y tanto el programa que presentó el martes pasado como los mensajes de su entorno van en el sentido de que quiere tender puentes y captar el voto moderado.

Boric y los empresarios, Parte 2. Será en la Enade, que se realizará el jueves en el campus Peñalolén de la Universidad Adolfo Ibáñez.

–El Banco Central se pone más verde: presentó sus compromisos en materia de riesgos medioambientales en el marco de la COP26. El ente emisor -en lo que representa una variación importante para lo que es su mandato constitucional- incorporará escenarios de cambio climático para analizar y cuantificar riesgos a la estabilidad financiera.

–Se enreda aún más el culebrón que es la licitación de los pasaportes y cédulas de identidad que se adjudicó el consorcio liderado por la empresa china Aisino. El contrato es por US$ 205 millones por los próximos diez años, la mitad al menos del contrato previo. Pero Idemia, la incumbente y que llegó tercera en la licitación, y Sonda, que llegó tercera, pidieron el VAR y la última palabra no estaría dicha.

Ahora se suma una nueva controversia. La semana pasada el Gobierno de Estados Unidos dijo que Washington está evaluando el impacto de las decisiones del Registro Civil. Cabe recordar que Chile es el único país de América Latina que goza del “Visa Waiver”.

6

6- TRES PREGUNTAS A BERNERD DA SANTOS, COO DE AES: “SOY OPTIMISTA SOBRE CHILE Y LO QUE SE PROMETIÓ EN LA COP26”

Chile y la Cumbre Climática en la voz de uno de los actores clave. Estamos a mitad de camino de la COP26 en Escocia y hay más optimismo que pesimismo. La primera semana estuvo dominada por promesas y anuncios contra el carbón, el metano y la deforestación. Chile presentó su Estrategia Climática de Largo Plazo en la que se comprometió a terminar con el carbón a más tardar en 2050, para hacer frente a los impactos del cambio climático.

Las promesas que hizo el Gobierno chileno: Para 2025 el país tiene como objetivo eliminar el 65% de la generación de energía a base de carbón de la red nacional, y para 2030, Chile tiene como meta generar el 80% de la electricidad a través de fuentes renovables, al tiempo que, para 2050, persigue que la matriz energética chilena sea 100% cero emisiones, reducir las emisiones de la industria y la minería en un 70%, junto con desarrollar Planes de Recuperación, Conservación y Manejo para el 30-50% de las especies en peligro de extinción del país.

Para cumplir las metas, Chile necesita la cooperación de las principales generadoras, entre las que está AES Andes (ex AES Gener). Bernerd Da Santos es vicepresidente ejecutivo y Líder Global de Operaciones e Infraestructura de AES Corp. Da Santos mira con especial atención el ejemplo de Chile y estuvo en las presentaciones del Gobierno de Sebastián Piñera. En esta breve entrevista desde la COP26, en Glasgow Escocia, el ejecutivo nos hace un recuento de la primera semana, el futuro del negocio de AES en Chile y nos explica por qué él es uno de los optimistas.

Hasta aquí llegamos esta semana.

