Resultados que complican todo: derecha podría pasar la aplanadora y presentar propuesta minimalista

Presentado por:

¡Buenas y buen lunes! Chile votó y la derecha logró una victoria contundente, una de las mas grandes en la historia de Chile. Para algunos analistas financieros, los resultados de la elección del Consejo Constitucional representan uno de los escenarios mas complejos: los republicanos ganaron por mucho, también subieron los votos del PC y los votos en blanco y nulos fueron casi 20%. O sea ganaron los extremos, dejando poco espacio para los acuerdos. Eso sí, los analistas ponen paños fríos a que el impacto en los activos financieros o el peso sea muy dramático, ya que los operadores del mercado daban por descontado un desequilibrio a favor de la derecha y republicanos.

“Hay 12 bases constitucionales y Comité de Expertos. Eso atenúa lo que los extremos pueden hacer con el texto. Ojalá tengan algo de sabiduría y no cometan el mismo error de la izquierda pasando la aplanadora”, es el comentario de un alto ejecutivo del mercado que habló a título personal.

El temor a una borrachera electoral y efectos colaterales. Esta semana se vota el royalty minero, se introduce una ley corta de isapres, se discute el salario mínimo y avanza la discusión sobre las pensiones y acerca de un nuevo pacto tributario. Habrá que ver el impacto en las negociaciones de la aplastante victoria del Partido Republicano y la derecha.

Antes de comenzar con lo que nos convoca, te quiero invitar a que te sumes a El Semanal, y El Semanal Exprés, para que nuestra comunidad siga creciendo. Suscríbanse o invita a alguien a sumarse a la comunidad.

1

SOFOFA Y LA ÚLTIMA CARTA DE LOS DINOUSAURIOS

Este viernes tendremos los resultados de otra elección que podría tener un impacto en cómo el sector privado aborda la agenda reformista del Gobierno de Gabriel Boric y el nuevo proceso constituyente: la elección de los 30 nuevos consejeros de la Sofofa, el primus inter pares de los gremios empresariales, que agrupa a las principales empresas del país y que históricamente manejan los grupos Matte, Luksic y Angelini.

Las últimas cartas de los dinosaurios. Dependiendo de los miembros del consejo que resulten elegidos, hay un grupo de consejeros duros que aún quiere salir a hacerle competencia a Rosario Navarro, la favorita para ser elegida como la próxima presidenta de la Sofofa. Hay 46 postulantes para 30 cupos y los elegidos se sumarán a los 30 consejeros cuyos cupos no estaban en juego. Serán esos 60 los que tendrán la responsabilidad de elegir al próximo presidente o la próxima presidenta del gremio.

Quiénes son los duros que buscan frenar a la candidata del establishment. Los que conocen la interna de la Sofofa apuntan al abogado Fernando Barros; a los empresarios Francisco Gazmuri, director de Gasco del grupo Pérez Cruz, y Felipe Irarrázaval (Grupo Urenda). Lo que sondean es levantar una candidatura que compita con Navarro liderada por Irarrázaval o el extitular de la CPC, Alberto Salas.

En los últimos días hablé con al menos 20 consejeros que validan que han sido contactados por los díscolos, pero dicen que les ven pocas chances de éxito. “Rosario es una líder que refleja el cambio de época, tiene grandes habilidades blandas y además el apoyo de los Luksic”, explica un consejero que la apoya.

Entre los que no están convencidos de su candidatura señalan que le falta experiencia, pero nadie quiere decirlo en público. “Muchos sin decirlo piensan que el poncho le queda grande a la Rosario y les gustaría un liderazgo duro y no tan amigable a los acuerdos”. Este domingo, en un grupo de WhatsApp, apuntaban a los resultados de la elección del Consejo Constitucional y al triunfo de los republicanos como argumentos para sumar apoyos.

“Muchos sin decirlo piensan que el poncho le queda grande a la Rosario y les gustaría un liderazgo duro y no tan amigable a los acuerdos”. Este domingo, en un grupo de WhatsApp, apuntaban a los resultados de la elección del Consejo Constitucional y al triunfo de los republicanos como argumentos para sumar apoyos. Si quieren leer la historia completa, Suscríbanse a El Mostrador Semanal y súmense a nuestra comunidad.

2

GOLDMAN SACHS AL BANCO CENTRAL: ESPEREN A SEPTIEMBRE

Mensaje de uno de los bancos de inversión más influyentes del mundo al Banco Central de Chile: aún no está listo para relajarse con las tasas de interés. Lo dice Goldman Sachs en un informe que compartió con sus clientes el viernes y en el que habla del escenario inflacionario, así como de tasas de interés en Chile y las cinco mayores economías de América Latina.

Goldman indica que el BC debería ser paciente y no hacer nada en la Reunión de Política Monetaria (RPM) de esta semana ni las de los próximos meses, y esperar hasta la RPM de septiembre para comenzar a recortar las tasas de interés. Debería ser a un ritmo de 75 puntos base y el objetivo del ente emisor debe ser llevar la tasa al 9% para fines de 2023.

para comenzar a recortar las tasas de interés. Debería ser a un ritmo de 75 puntos base y el objetivo del ente emisor debe ser llevar la tasa al 9% para fines de 2023. Eso sí, el equipo de Alberto Ramos estima que hay una probabilidad creciente de que el Banco Central inicie el ciclo de recortes en julio (posiblemente con un movimiento más suave de 50 pb).

En el IPoM de marzo, el ente emisor señaló que será necesario mantener la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 11,25%, “hasta que las condiciones macroeconómicas indiquen que se ha consolidado el proceso de convergencia de la inflación a la meta de 3%”.

Goldman comparte la visión del BC en el sentido de que “la economía se está ajustando más lentamente de lo esperado y la inflación está tardando más en bajar” . Hace hincapié en que la actividad económica local sorprendió al alza en el primer trimestre, “con contribuciones considerables de servicios y manufactura, solo parcialmente compensadas por el arrastre de la minería”.

. Hace hincapié en que la actividad económica local sorprendió al alza en el primer trimestre, “con contribuciones considerables de servicios y manufactura, solo parcialmente compensadas por el arrastre de la minería”. Este lunes supimos que en abril la inflación anual retornó a un dígito (por debajo del 10%) después de 13 meses. El IPC mensual fue de 0,3%.

Si quieren leer el análisis completo, Suscríbanse a El Mostrador Semanal y súmense a nuestra comunidad.

3

CHILE, ¿POTENCIA INDUSTRIAL?

Chile en la lista de las economías con más potencial de beneficiarse de la estrategia del Poweshoring.

Qué es Powershoring. Básicamente, la idea principal detrás de la estrategia de Powershoring es que el cambio climático y la crisis geopolítica han creado una oportunidad para que los países que son buenos produciendo energía limpia y renovable atraigan industrias que requieren mucha de esa energía. Lo que hace única a la estrategia de Powershoring es que no solo se trata de obtener energía verde, segura, barata y abundante, sino que también hay otros factores importantes que pueden ser beneficiosos para las empresas que la utilizan.

Un nuevo informe del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) afirma que Chile (además de varios países de la región) cuenta con las condiciones ideales para beneficiarse del Powershoring y convertirse en una gran plataforma de producción y exportación de productos industriales verdes. Las ventajas se traducirían en miles de millones de dólares para la economía en los próximos 20 años o más, aseguran analistas privados. El propio ministro de Hacienda, Mario Marcel, se ha referido a la oportunidad que tenemos al frente y de ahí la urgencia de lograr un gran pacto social.

Cuáles son las ventajas chilenas: el documento de la CAF destaca el enorme excedente de energía verde y renovable (solar), que puede ser utilizado para abastecer fábricas y electrolizadores con importantes efectos en la competitividad. A eso hay que agregar los tratados de libre comercio con acceso preferencial a mercados como Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, China, Unión Europea, México, Canadá, y el CPTPP.

Chile es uno de los países con mayor potencial de producción de energía solar fotovoltaica y eólica del mundo, precisa el documento, que profundiza con un informe publicado en noviembre del año pasado. El potencial de energía solar ubicado en el desierto de Atacama es apoyado por el puerto de Antofagasta. A eso hay que sumar el litio, del que Chile es el segundo mayor productor. El potencial eólico se ubica en el extremo sur del país, en el estrecho de Magallanes, y es atendido por los puertos de Punta Arenas y Puerto Natales.

Si quieren leer el análisis completo, Suscríbanse a El Mostrador Semanal y súmense a nuestra comunidad.

4

GRÁFICO DE LA SEMANA: CHILE CADA VEZ MÁS VERDE

No hay magia, los países con mejores PIB per cápita son también los más verdes en la región. Este gráfico muestra a Chile, Costa Rica y Uruguay como los países latinoamericanos mejor posicionados para promover un desarrollo sostenible que derive en un futuro verde y limpio.

El informe publicado por MIT Technology Review analizó 76 países del mundo , incluidos 12 latinoamericanos, en cinco áreas: emisiones de dióxido de carbono, transición energética, sociedad sostenible, innovación limpia y política climática.

, incluidos 12 latinoamericanos, en cinco áreas: emisiones de dióxido de carbono, transición energética, sociedad sostenible, innovación limpia y política climática. Islandia es el que mostró el mejor puntaje obtenido a nivel mundial y es el que está mejor preparado para enfrentar el cambio climático. Costa Rica quedó en el puesto 24 en el ranking mundial, Uruguay en el 26 y Chile en el lugar 30.

Un mensaje de la Asociación de AFP Para más información haz click en la imagen Pensiones: mitos y realidades A través de los años se han masificado frases o afirmaciones falsas respecto a cómo funcionan las AFP y cómo éstas administran los ahorros previsionales de los trabajadores.

¿Cuál es la verdad sobre las AFP? Acá te lo aclaramos: mitosyrealidades.cl

5

LA IMAGEN DE LA SEMANA: UN NEGOCIO REAL

La coronación del rey Carlos generará un impulso económico a Gran Bretaña equivalente a 0,3% del PIB británico. El Centro de Investigación Económica y Empresarial estima un aumento de casi US$ 440 millones por el turismo adicional y el gasto en pubs durante el fin de semana de tres días, que incluye un feriado público adicional el 8 de mayo.

Los analistas señalan que la ocasión real también brindará un impulso crucial al sector hotelero del Reino Unido, que apenas se había recuperado de la pandemia de Covid.

6

SIN TACOS NI CORBATAS

– Después de 17 años Argentina volverá a exportar petróleo a Chile. Será en las próximas dos semanas a través del oleoducto Otasa que conecta en la cuenca argentina Neuquén -donde se encuentra Vaca Muerta- con la refinería de Enap de Biobío, que abastece a la mayor parte del sur del país. Será la primera vez que recibimos petróleo argentino desde febrero de 2006.

Otasa es un proyecto de explotación conjunto de YPF -la petrolera estatal argentina-, Chevron y ENAP. Los tres invirtieron en forma conjunta unos US$ 300 millones. En primera instancia se exportarán unos 40 mil barriles/día. Según Infobae, el objetivo principal es poder evacuar la producción de crudo de Vaca Muerta a Chile, y desde ahí, abrir la ventana a los mercados del Pacífico. En Argentina detallan que este invierno también aumentarán sus exportaciones de gas a Chile.

– Good bye cuentas nocionales. El Gobierno admitió que los votos no están y que no será parte de la reforma de pensiones. Fue el subsecretario de Previsión Social, Christian Larraín, el que lo reconoció y aprovechó de reiterar las disposición de La Moneda de dialogar para lograr un acuerdo. Fue en el marco de un seminario organizado por PwC.

Larraín reconoció los cuestionamientos a las cuentas nocionales y afirmó que están “obligados como Gobierno a buscar alternativas” para que la reforma tenga un elemento de solidaridad y transferencia inter e intrageneracional.

para que la reforma tenga un elemento de solidaridad y transferencia inter e intrageneracional. Si quieren leer el análisis completo, Suscríbanse a El Mostrador Semanal y súmense a nuestra comunidad.

– La preocupación de La Moneda por la cobertura internacional a su Estrategia Nacional del Litio. El Diario Financiero informó este fin de semana que ya hay planes para explicar y tratar de revertir el mensaje que se está instalando respecto a que la Estrategia es un avance para imponer un mayor control estatal. En particular hay molestia por el impacto que tuvieron los reportajes del Financial Times y The Economist.

Según la nota, el Gobierno planea rondas de conversaciones entre la Secom y periodistas internacionales para los próximos días.

– ChatGPT y los robots ya amenazan a Hollywood. La huelga de escritores de Hollywood es un ejemplo real y que da miedo acerca del desafío que la irrupción de la Inteligencia Artificial representa para el mercado laboral de todos nosotros.

Actualmente hay 11.500 guionistas de cine y televisión sindicalizados en huelga, en gran parte debido a sus preocupaciones en cuanto a que los estudios podrían usar IA para generar guiones y amenazar, así, sus empleos. Es uno de los primeros enfrentamientos laborales de alto perfil que presenta una disputa entre los trabajadores y las empresas sobre el tema, que está afectando a toda la economía.

Es uno de los primeros enfrentamientos laborales de alto perfil que presenta una disputa entre los trabajadores y las empresas sobre el tema, que está afectando a toda la economía. El sindicato insiste en que todos los guiones deben tener un escritor humano. Ya hay varios ejemplos de guiones completos de teleseries, podcasts y películas, escritos casi en un 100% por ChatGPT. El rechazo sindical es un esfuerzo por frenar la adopción de esta tecnología que está proliferando con pocas restricciones regulatorias.

La advertencia de Yuval Noah Harari: “Acabamos de encontrarnos con una inteligencia extraterrestre, aquí en la Tierra. No sabemos mucho al respecto, excepto que podría destruir nuestra civilización”. ⁠

Si quieren leer el análisis completo, Suscríbanse a El Mostrador Semanal y súmense a nuestra comunidad.

7

AGENDA DE LA SEMANA: INFLACIÓN Y TASAS

– El IPC de abril y la Reunión de Política Monetaria de mayo se toman el protagonismo esta semana.

La semana arrancó a full con los datos de inflación de abril que publicó el INE este lunes . Los precios aumentaron 0,3% y que la inflación anual bajó del 10% después de 13 meses, confirmando que las presiones inflacionarias están cediendo, producto del enfriamiento de la economía.

. Los precios aumentaron 0,3% y que la inflación anual bajó del 10% después de 13 meses, confirmando que las presiones inflacionarias están cediendo, producto del enfriamiento de la economía. Con ese dato, el jueves y viernes se reúne el Consejo del Banco Central. Hay consenso abrumador de que no habrá cambios en la Tasa de Política Monetaria (TPM) y la mantendrán en 11,25%. El interés del mercado estará puesto en el comunicado, donde buscan claves acerca de cuándo el consejo comenzará a recortar tasas. Hay una minoría de economistas que cree que las condiciones ya están dadas para que la tasas comiencen a bajar a partir de esta semana, pero en el IPoM de marzo el BC advirtió sobre persistentes presiones inflacionarias y que las tasas recién comenzarían a descender a partir del tercer trimestre.

El resto de la agenda

El lunes, además del IPC de abril, tendremos los Indicadores de Coyuntura Semanal, el Informe Mensual de Estadísticas Monetarias y Financieras y el Índice Mensual de Avisos Laborales de Internet

el Informe Mensual de Estadísticas Monetarias y Financieras y el Índice Mensual de Avisos Laborales de Internet El martes tendremos la Encuesta de Operadores Financieros pre Reunión de Política Monetaria (RPM), pero ya con los datos de inflación de abril disponibles. Además el BC publicará el Informe de Percepciones de Negocios. Ese informe será complementario a la Encuesta de Expectativas Económicas de mayo que se publica el miércoles.

8

MADRE HAY UNA SOLA Y EL SEMANAL TAMBIÉN

¿Estás buscando el regalo perfecto para tu mamá este Día de la Madre?

¡No busques más! El Mostrador Semanal es la mejor opción para que este Día de la Madre sea inolvidable.

es la mejor opción para que este Día de la Madre sea inolvidable. El Mostrador Semanal, dos veces por semana con todo lo que hay que saber sobre el mundo de la plata, política y poder.

No esperes más, suscribe a tus seres queridos hoy a un precio preferente -30% de descuento-*, ¡y transforma este Día de la Madre en uno para recordar!

*Oferta válida hasta el lunes 15 de mayo 2023 para el plan anual.