El desafío político de una economía estancada y falta de empleo

¡Buenas y feliz jueves! Semana interrumpida, más que semana corta. En Sanhattan vuelven al trabajo con toda la atención puesta en los datos del Imacec de septiembre que el Banco Central publicó temprano esta mañana.

Brotes verdes. La actividad económica en septiembre sorprendió positivamente: en septiembre paró de caer la actividad (El Imacec no presentó variación en comparación con igual mes del año anterior pero comparada con el mes anterior aumentó 0,6%). Y es relevante mencionar que el mes registró un día hábil menos que septiembre de 2022. Las cifra son en general un poco mejor de lo que anticipaba el mercado.

Los analistas y operadores no solo tendrán que ponderar el Imacec sino también la decisión de ayer de la Reserva Federal de Estados Unidos de mantener los tipos de interés en su nivel más alto en 22 años, por segunda reunión consecutiva. Eso sí, la Fed sugirió que la reciente subida de las tasas de los bonos del Tesoro, que están a su nivel más alto en 16 años, podrían comenzar a pesar sobre la economía y la inflación. Más tarde, el presidente del ente emisor estadounidense fue algo contradictorio al advertir que el fuerte crecimiento económico podría justificar más alzas de tasas. ¡Plop!

El impacto en Chile. Un Imacec que sorprende al alza y el anuncio de la Fed presionarían a la baja al dólar y darían un impulso al peso chileno. La semana pasada, el Banco Central dejó claro que está poniendo mucha atención en cómo la Reserva Federal está conduciendo la política monetaria y en la depreciación del peso. LarrainVial señala que los futuros recortes de la Tasa de Política Monetaria (TPM) “estarán sujetos a cambios en las condiciones externas y a la trayectoria de la moneda chilena” y que estará en 5% a mediados de 2024, ya que el impacto de la depreciación del peso en la inflación será marginal. Los recortes menos agresivos del BC hicieron que LV recortara sus proyecciones de crecimiento para 2024 de 2.0% a 1.5%.

También en esta edición de El Semanal Exprés: una radiografía al complejo problema del empleo; la difícil situación en la que queda JetSmart tras perder rutas Santiago-Lima; y el experto en salud pública que advierte que la propuesta constitucional para el sistema de salud es “Jaime Guzmán con esteroides. Imposibilita cambios y petrifica el actual sistema”.

Además, ganancias de los bancos se desploman ante una economía que no crece y tasas de interés que presionan sus márgenes;la trastienda de la reunión con analistas en la que Latam detalló los buenos resultados del tercer trimestre y reveló las razones para ser optimista de cara a los próximos meses; y en el mercado especulan que la lista de interesados en el Grupo Security ya sumaría cuatro.

Antes de seguir, piensa en sumarte a nuestra comunidad y Suscríbanse a El Mostrador Semanal y a la versión Exprés. No te vas a arrepentir.

1

EL PROBLEMA DEL EMPLEO

Qué pasó. El martes el INE informó que el desempleo en Chile llegó a 8,9% durante el trimestre julio-septiembre, la undécima alza consecutiva. La creación de empleo está prácticamente estancada y crece menos que la cantidad de gente que busca trabajo. Al mercado aún le falta recuperar más de 450 mil empleos para volver a los niveles prepandemia.

Esta semana, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) se sumó al creciente número de economistas que vienen advirtiendo que estamos frente a una crisis. El organismo dijo que hay que analizar si existe un “cambio eventualmente estructural” en el mercado laboral chileno. Según El Mercurio, el informe del INE apunta a que ha aumentado el número de personas mayores y jóvenes que han dejado de participar del mercado del trabajo. El INE también apunta al impacto de la PGU.

El factor político. Una economista con cercanía a La Moneda dice que el tema ya es prioridad política y no solo en Hacienda y Economía. Saben que un escenario en el que el empleo sigue escaso tendrá impacto a la hora de votar por la nueva Constitución y en las municipales del próximo año. “La gente sin pega o con familiares y amigos sin pega tiende a culpar al Gobierno de turno y ese malestar lo expresan en las urnas”, afirma.

Para leer la historia completa, Suscríbanse a El Mostrador Semanal y súmense a nuestra comunidad.

2

JETSMART EN PELIGRO DE QUEDARSE SIN LIMA

JetSmart aún se lame las heridas por la pérdida de sus nueve frecuencias semanales Santiago-Lima en las polémicas licitaciones de hace 10 días y teme que la situación empeore. La semana pasada, la Junta de Aeronáutica Civil (JAC) subastó 13 frecuencias. En la licitación, Latam Airlines presentó la oferta más alta por 10 rutas y las otras 3 quedaron en manos de Sky Airline.

JetSmart podría desaparecer de una de las rutas más importantes de la región, similar a la importancia que tiene Sao Paolo.Los expertos explican que Santiago-Lima es la principal ruta internacional de salida de Chile y constituye un hubindispensable para múltiples vuelos que se dirigen o provienen de Norteamérica y Europa.

El gran temor de la aerolínea low cost es que en abril y noviembre, cuando se vencen las 5 frecuencias que le quedan, nuevamente Latam y Sky ofrezcan cifras millonarias en la licitación, con las cuales –dicen– “nosotros no podemos competir y dejará la ruta en manos de dos competidores, y los que pagarán el costo serán los consumidores chilenos”, advierten desde la aerolínea, que en dos ocasiones acudió sin éxito al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) para frenar la licitación.

“Podría convertirse en un caso Sinovac, ya que podría obligarnos a que, para poder servir el mercado, solo pondríamos como base Lima y, por ende, sumar aviones y empleos en Perú y reducir o invertir menos en Chile”.La semana pasada el gerente general, Estuardo Ortiz, advirtió que “sin duda estudiará sus opciones”.

Varios abogados expertos en libre competencia y cercanos al equipo legal de JetSmart critican los fallos de TDLC y dicen que el Ministerio de Transportes y las autoridades aeronáuticas chilenas han tenido una postura pasiva y técnica, ignorando el sentido común.

El abogado Mario Bravo dice que el TDLC debería haber esperado a la Suprema y suspendido la licitación.Latam y Sky se quedan con casi el 80% del mercado. Fuentes de las dos aerolíneas apuntan a que simplemente participaron de un proceso que ha sido validado por el TDLC en dos ocasiones, que además es ejemplo en otros mercados, y que en Lima compiten con gigantes globales.

Los derechos de tráfico aéreo entre Chile y Perú, y particularmente los del mercado Santiago-Lima, están normados a través de un acuerdo bilateral firmado entre ambos países, otorgando un total de 84 frecuencias semanales para cada país. Un experto en el asunto y que ha trabajado en temas de competencias aerocomerciales de la industria, señala que lo que tendría que pasar es que Chile debería renegociar el tratado con Perú y aumentar las frecuencias.

Para leer la historia completa, Suscríbanse a El Mostrador Semanal y súmense a nuestra comunidad.

3

LA MESA: “LA REFORMA DE SALUD YA ESTÁ EN MARCHA, PERO DESORDENADA Y DE MANERA SUBTERRÁNEA”

Juan Carlos Said y la crisis de salud: “Habrá reforma por las buenas o por las malas”. El médico internista y experto en salud pública, Juan Carlos Said, fue el invitado a La Mesa de El Mostrador de esta semana, en la víspera de que el Gobierno presente sus indicaciones para avanzar con la ley corta de isapres, que incorporan las propuestas del Comité Técnico.

Dice que el proyecto de ley es simplemente un parche que no evitará la quiebra de al menos 1 o 2 isapres y advierte que la reforma ya está en marcha, pero de manera desordenada y sin reglas: “La transición ya está ocurriendo de manera silenciosa. Hay ya una fuga masiva a Fonasa, sobre todo de hombres entre 30 y 40 años, que lo combinan con seguros complementarios”.

“La transición ya está ocurriendo de manera silenciosa. Hay ya una fuga masiva a Fonasa, sobre todo de hombres entre 30 y 40 años, que lo combinan con seguros complementarios”. Sobre la propuesta constitucional para el sistema de salud, afirma: “Es Jaime Guzmán con esteroides. Imposibilita cambios y petrifica el actual sistema”.

“Es Jaime Guzmán con esteroides. Imposibilita cambios y petrifica el actual sistema”. Said dice que Chile tiene que transitar a un sistema de fondos de seguros como el de Alemania o el de seguro social único que tienen Australia , Corea del Sur y Taiwán. Explica que ambos sistemas combinan lo público con lo privado de manera virtuosa. En el caso de Australia, Said señala que es el más práctico para nuestro país, ya que “deja espacio para seguros complementarios de segundo piso”.

, Corea del Sur y Taiwán. Explica que ambos sistemas combinan lo público con lo privado de manera virtuosa. En el caso de Australia, Said señala que es el más práctico para nuestro país, ya que “deja espacio para seguros complementarios de segundo piso”. Y agrega que la reforma más grande de este Gobierno ya está en marcha y nadie está hablando de ella:“Se trata de universalizar la atención primaria en un sistema en que convive Fonasa con las isapres y puede ser una fórmula para una reforma universal al sistema”.

Para ver y escuchar la entrevista completa, haz clic en este link o en la imagen.

SQM se posiciona como el productor de litio más sostenible del mundo

SQM recibió la calificación más alta entregada hasta la fecha de la Initiative for Responsible Mining Assurance,al alcanzar IRMA 75. La auditoría in situ se llevó a cabo el año pasado, cuando la empresa se comprometió a realizar una evaluación independiente de sus operaciones en el Salar de Atacama para brindar mayor transparencia a todas las partes.

Con esto, SQM es una de las primeras mineras de litio en someterse a una auditoría IRMA a nivel global. A través de estas acciones, IRMA evalúa la operación en 26 áreas, incluida la gestión del agua, los derechos humanos, las emisiones de gases de efecto invernadero y el trabajo justo, entre otras.

Esta clasificación refuerza el compromiso de SQM con la transparencia de sus operaciones y refleja sus esfuerzos por ser la fuente de litio más sostenible del mundo para la transición hacia una economía de emisiones netas cero.IRMA es el estándar de garantía minera más completo y riguroso del mundo, desarrollado durante más de 10 años con aportes de numerosas partes interesadas. Los miembros de IRMA incluyen a actores clave en la industria de vehículos eléctricos, como BMW, Ford, General Motors, Mercedes-Benz, Tesla y Volkswagen AG.

4

SIN TACOS NI CORBATAS, EXPRÉS

– El estancamiento económico y la baja de tasas del Banco Central golpean las ganancias de los bancos. En 12 meses las utilidades caen casi en un tercio, a US$ 3.500 millones, y en comparación con agosto la caída es de 8%. El recorte de tasas de interés achicó los márgenes de interés neto y la debilidad de la economía sigue golpeando las colocaciones. Desde la Asociación de Bancos reconocen que el negocio permanece en una prolongada fase contractiva, pero que la industria está con solvencia alta e importantes holguras sobre los requerimientos regulatorios.

El informe de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) muestra que las colocaciones de créditos del sistema cayeron 2,99% en 12 meses, principalmente por el retroceso de las colocaciones comerciales y de los créditos de consumo. Donde sí se ven mejoras es en los créditos hipotecarios.

principalmente por el retroceso de las colocaciones comerciales y de los créditos de consumo. Donde sí se ven mejoras es en los créditos hipotecarios. Aumenta el riesgo. El documento de la CMF informa que los índices de morosidad de 90 días o más y cartera deteriorada de las colocaciones del sistema aumentaron.

El Santander Chile es uno de los que siente el impacto con mayor fuerza. Las utilidades en el tercer trimestre cayeron casi un 70%. Cabe recordar que el banco en Chile aún no se recupera de la apuesta errónea que hicieron a la trayectoria de las tasas de interés locales. El hecho de que el ritmo de recortes se enfríe hace que el repunte de los resultados se demore. La presidenta del banco español, Ana Botín, dijo en Madrid que eso sucederá a partir de mediados de 2024.

Botín habló con periodistas chilenos y de la región invitados por el banco al XX Encuentro Santander América Latina(algo que las notas de los medios invitados olvidaron mencionar). Para leer la historia completa,Suscríbanse a El Mostrador Semanal y súmense a nuestra comunidad.

– Grupo Security y lo que se habla en las mesas de dinero, capítulo II. En la edición del domingo/lunes de El Semanal, les conté acerca de los rumores que circulan en Sanhattan hace algunas semanas, respecto a que el Grupo Security podría cambiar de controladores y que uno de los interesados sería un banco chino. Bueno, lo que me cuentan en estos días es que sería el ICBC, pero que también habría interés de Credicorp (peruanos) y que, en el mercado local, también podrían estar interesados el BCI, el BICE y Banco Internacional de la Cámara Chilena de la Construcción.

Para leer la historia completa,Suscríbanse a El Mostrador Semanal y súmense a nuestra comunidad.

– Latam sigue ganando altura y la aerolínea es optimista de cara a los próximos meses. Esta semana, la empresa reportó ingresos récord de US$ 3.056 millones para el tercer trimestre, 18,1% más que en igual trimestre de 2022, lo que representa una utilidad neta de US$ 232 millones, acumulando US$ 499 millones en los primeros nueve meses de 2023. Las cifras son mejores a las que anticipaba el mercado. Los buenos resultados se deben, principalmente, al aumento en 25,6% de los ingresos de las operaciones de pasajeros.

En la conferencia con analistas, los ejecutivos de Latam adelantaron que las reservas del cuarto trimestre se ven “en una posición sólida” en casi todos los segmentos, hasta el momento. Las acciones acumulan un alza de cerca de 30% desde que la aerolínea salió del proceso del Chapter 11 en Estados Unidos, que la tuvo al borde de la quiebra, y le permitió reestructurarse y reducir sus deudas en US$ 4.000 millones. Se anticipa que Latam buscará volver a listarse en Wall Street antes de fin de año. Esto se suma a que las clasificadoras de riesgo crediticio han publicado informes positivos acerca de los resultados y sus niveles de apalancamiento.

– Finalmente sabemos dónde se va Pablo Sprenger, el ejecutivo chileno que hasta hace dos semanas era CEO de SURA Investments para América Latina. Este miércoles supimos que será el próximo presidente de Principal Financial Group para América Latina, supervisando todos los aspectos de las operaciones de gestión de pensiones y activos de la compañía, las ventas y la distribución, y las estrategias de inversión. En Chile, Principal, además de la AGF, controla AFP Cuprum.

La salida de Sprenger fue sorpresa para SURA y el mercado en general. En Principal reemplaza a otro chileno que lideró el negocio del gigante norteamericano en la región: Roberto Walker. Sprenger llevaba 12 años en el grupo colombiano y lideraba un equipo con activos bajo administración por US$ 19.000 millones, que estaba mostrando cuentas alegres.

Hasta aquí llegamos esta semana. Antes de cerrar, recuerda que si tienes algún comentario o información para compartir con nosotros, escríbeme a ivan@elmostrador.cl o en mis redes.