Pensiones: reforma que pende de un hilo y en peligro de convertirse en otra oportunidad perdida

¡Buenas y feliz domingo! Se acaba enero y la reforma de pensiones quedó para marzo. Como lo comentamos el jueves en este espacio, La Moneda logró que se aprobara la idea de legislar, pero fue una victoria con gusto a poco: se rechazó la fórmula 3+3 y la separación de la industria, es decir, el corazón de la propuesta. En las AFP destapaban champaña (broma).

Para esta semana, antes de que el resto de Chile se vaya de vacaciones, tenemos en la agenda el Imacec de diciembre, que nos sacará de la duda sobre si crecimos o no en 2023, y la primera Reunión de Política Monetaria (RPM) del año, en la que se anticipa un recorte de 100 puntos base.

Otro factor en la mira del mercado, pero con implicancias más a largo plazo, es la creciente evidencia de que Estados Unidos se despega cada vez más de China. El gigante asiático enfrenta una serie de desafíos que tienen impacto en Chile –China es nuestro principal socio comercial y tercer mayor inversor directo–: una población cada vez más reducida, un sector inmobiliario en crisis, tensiones geopolíticas y un mercado financiero en picada.

También en esta edición de El Semanal: las pocas opciones que le quedan al Gobierno con la reforma de pensiones; los conflictos de intereses y de libre competencia que presenta el hecho de que los Matte se conviertan en actores de peso en Sanhattan; Chile se convierte en el principal destino de la inversión china en la región; y Tanner se acerca a su sueño de convertirse en banco.

1

UNA REFORMA QUE PENDE DE UN HILO

“La reforma dista de lo que queríamos, pero cedimos; ahora le toca a la oposición”. La frase es de la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, y la dijo en una entrevista en La Tercera este domingo. Reconoce que no será fácil, pero afirma que confía en que logrará un acuerdo en el Senado.

El corazón de la propuesta está en la UTI: se rechazó que el 6% de cotización adicional, con cargo al empleador, se dividiera en tres puntos para cuentas individuales y otros tres para solidaridad. También se rechazó la separación de la industria entre la administración del sistema y la gestión de inversiones.

La derecha y la industria están más atrincheradas que nunca:ni un peso para reparto, todo a capitalización individual, no a la separación de la industria y, quizás, se abran a la idea de abrir el negocio a una AFP estatal y otros competidores privados. Y que toda solidaridad se haga con impuestos generales (PGU, IVA). La ironía es que los empresarios se han negado a hacer una reforma tributaria.

Jara lo destaca en su entrevista. “Los que plantean que esto suba vía reforma tributaria son los mismos que rechazaron la idea de legislar de la reforma tributaria. Uno no puede cerrar nunca los caminos, pero que esta propuesta venga de la Asociación de AFP, la verdad es que me tiene sin cuidado, porque creo que el objetivo de ellos es que su negocio siga intacto. Son intereses distintos. A nosotros nos interesa el bienestar de los pensionados”.

Pablo Antolín, experto en pensiones de la OCDE, descarta que tener un pilar de reparto financiado con cotizaciones sea anacrónico. Y reconoce que “la mayoría de los países de la Ocde tiene un sistema de reparto no contributivo, un sistema de reparto contributivo, un sistema de cuentas individuales o colectivas de contribución definida”. Y agrega que el pilar de reparto es clave para solucionar el problema de las lagunas.

Eso sí, no hay que olvidar que la propuesta del Gobierno ha sido criticada por tener poco sustento técnico, sobre todo por la decisión de bajar las tablas de mortalidad e introducir un seguro de longevidad que sería costoso y presionaría las arcas fiscales. También, que no se hace cargo de la informalidad laboral. Sobre la división de la industria, una opción que volvería a discutirse en el Senado es la de licitar el negocio a un privado y no que lo asuma un ente estatal.

En el mundo de los analistas políticos apuestan a que antes de julio habrá reforma, considerando que 2024 es un año electoral y es clave, entonces, que el tema de las pensiones esté cerrado antes de las elecciones de octubre.

Una destacada directora de AFP, con buena sintonía política en el oficialismo y la oposición, dice que probablemente será “una mezcla de medidas populares”, pero que no resuelve los problemas de fondo: que cotizamos poco, hay mucha informalidad laboral, los empleos en Chile pagan poco en promedio, las AFP cada vez rentan menos y con comisiones netas altas. A lo que se suma que vivimos cada vez más. “Hay que pensar que, actualmente, lo que se pensó que era para financiar 15 años de jubilación ahora debe durar más de 25 años, y para las mujeres, 30. No hay sistema que lo aguante”.

2

SANHATTAN: UN NUEVO PLAYER CON LA BILLETERA DE LOS MATTE

Llega un nuevo protagonista a las grandes ligas del mercado financiero chileno. Sanhattan aún no termina de analizar los números, pero hay consenso absoluto en que, con la billetera del Grupo Matte, el nuevo actor que resultará de la fusión de Bicecorp y el Security tendrá un rol protagónico en el mercado financiero nacional, que en el negocio de seguros, así como de fondos mutuos y corredora/banca de inversión, va a darles pelea a los grandes desde el inicio. Y con el tiempo, a la banca también.

El nuevo holding será controlado por los Matte en un 68% y 32% por los actuales accionistas del Security. Un analista dice que los socios del Security no tienen los bolsillos para poder seguir compitiendo y aumentando el capital/patrimonio, por lo que la operación les permite a varios de los socios salirse con un buen cheque. La nueva firma tendrá un valor económico estimado de US$ 3.130 millones, activos totales por US$ 37 mil millones y más de 2,4 millones de clientes.

Los Matte hace años que querían crecer en el sector financiero. Estuvieron entre los interesados en comprar Corpbanca a Saieh y luego evaluaron la compra de BBVA Chile, negocio que al final se lo quedó Scotia.

Fue Bernardo Matte el que tomó la iniciativa. Las conversaciones arrancaron en marzo del año pasado, cuando Bernardo llamó a Renato Peñafiel, presidente del Security. Juan Carlos Eyzaguirre, casado con la sobrina de Larraín Matte y director del BICE, fue su aliado clave.

Capitalismo a la chilena: en el mundo de la libre competencia no ven la operación con buenos ojos.Dicen que el Grupo Matte será aún más poderoso, controlando una de las mayores energéticas (Colbún), CMPC (una de las más grandes del mundo en el mercado de la madera/papel/celulosa, y parte del grupo controlador de Entel). Ahora serán uno de los gigantes de Sanhattan y con intereses cruzados en todos lados.

Vamos a las cifras. Será el séptimo banco más grande de la plaza, con casi el 7% del mercado, pero con billetera para hacer aumentos de capital y crecer en el negocio de administrar activos de altos patrimonios, créditos a empresas y capturar a clientes premium de banca de personas.

Un gigante de seguros . La nueva entidad combinada crearía la tercera empresa en términos de reservas técnicas, con un 16% de mercado. En inversiones, serían la cuarta firma en administración de activos de terceros, con un 10,4% de participación en el mercado de fondos mutuos.

3

CHINA CON LOS OJOS PUESTOS EN CHILE

Entre 2018 y 2023, Chile pasó a ser el principal destino de la inversión directa china en América Latina. Lo destaca un informe sobre las tendencias emergentes en la inversión extranjera directa de China en América Latina, que publicó el influyente centro de estudios de Estados Unidos The Interamerican Dialogue, que tiene línea directa con la Casa Blanca y es visto como parte de la diplomacia blanda de Washington.

El informe dice que, a partir de 2018, Chile reemplazó a Brasil y es ahora el destino número uno de la inversión del gigante asiático en América Latina. El foco es energía, litio, minería proyectos de infraestructura y alimentos. Eso sí, la inversión en minería y energía representa más del 90 por ciento del stockde Inversión Extranjera Directa de China en Chile. El documento hace hincapié en que, a pesar de los avances chinos, Estados Unidos y Canadá siguen siendo los principales inversores extranjeros en el país, y por un amplio margen. En los últimos 20 años, Chile ha recibido casi US$ 20.000 millones en inversiones chinas, donde los mayores montos han sido en los últimos 6 años.

El informe destaca las inversiones en SQM por parte de Tianqi y el control que ahora tienen empresas chinas de Transelec, Chilquinta y CGE. Indirectamente, el Estado de China controla el suministro eléctrico del 57% de los chilenos.

Foco en transporte e infraestructura. El informe cita al consultor chileno Ignacio Tornero, quien dice que las empresas estatales chinas también están siendo cada vez más activas en el desarrollo de la infraestructura pública chilena, como carreteras, líneas de metro, puertos, depósitos de agua y hospitales.

4

GRÁFICO DE LA SEMANA: BRECHA IDEOLÓGICA

Tendencia mundial: los hombres son cada vez más conservadores y las mujeres cada vez más progresistas, sobre todo entre los jóvenes. La brecha tiene implicancias no solo políticas sino también económicas, e impacta en políticas tributarias, de empleo y negocios.

Un análisis/opinión publicadoen el Financial Times (FT) revela que, mientras más liberales las mujeres, más conservadores los hombres. El foco lo ponen en Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, donde las mujeres jóvenes tienen ahora posturas mucho más progresistas en materia de inmigración y justicia racial que los hombres jóvenes, mientras que los grupos de mayor edad siguen estando igualados.

En Chile lo vimos en los resultados del último plebiscito constitucional y, también, cuando se observa en las encuestas a los que apoyan a José Antonio Kast.

El FT dice que en países de todos los continentes se ha abierto una brecha ideológica entre hombres y mujeres jóvenes. Decenas de millones de personas que viven en las mismas ciudades, lugares de trabajo, aulas e incluso hogares, ya no se ven cara a cara en muchos temas clave para la sociedad.

“Después de décadas en las que los sexos estaban distribuidos aproximadamente por igual, las mujeres de 18 a 30 años son ahora 30 puntos porcentuales más liberales que sus contemporáneos masculinos. Esa brecha tardó solo seis años en abrirse”.

5

SEMANA EN REDES: GESTIÓN Y MÁS GESTIÓN

Fue una de las noticias de la semana y confirma que muchas veces la buena gestión hace la diferencia. La destacó en sus redes el economista Raphael Bergoeing (@RBergoeingV), exsuper de Bancos y presidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad.

Cuenta cómo, con la simple incorporación de una kinesióloga en el Departamento de Traumatología del Hospital Padre Hurtado, la lista de espera se redujo en un 97%.

en el Departamento de Traumatología del Hospital Padre Hurtado, la lista de espera se redujo en un 97%. El exministro de Hacienda Ignacio Briones también lo destacó en sus redes.“Tremenda noticia que muestra que con buena gestión, no solo con el facilismo de más recursos, se pueden lograr resultados notables. Felicitaciones al equipo del Hospital Padre Hurtado”.

6

SIN TACOS NI CORBATAS

– Ricardo Massú cada vez más cerca de cumplir su sueño de convertir a Tanner en banco. El viernes, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) otorgó a Tanner Banco Digital autorización provisional para su posterior constitución como entidad bancaria. Es la primera de las tres etapas que debe cumplir para obtener la licencia bancaria final.

Tanner es la institución financiera no bancaria más grande del mercado y, en mayo de este año, puso en marcha un plan para pedir licencia bancaria y en agosto comenzó el proceso oficialmente. Tener licencia bancaria le permitirá fondearse a tasas más bajas y tener acceso a mejores condiciones de crédito.

y, en mayo de este año, puso en marcha un plan para pedir licencia bancaria y en agosto comenzó el proceso oficialmente. Tener licencia bancaria le permitirá fondearse a tasas más bajas y tener acceso a mejores condiciones de crédito. En Sanhattan especulaban que las esquirlas de los escándalos de los factoring terminarían complicando las ambiciones de Massú .

– Cambios en Enel Chile. Fabrizio Barderi deja la gerencia general y vuelve a Italia, luego de dos años al mando de la principal generadora eléctrica del país. En Italia asumirá un puesto de liderazgo en la casa matriz en Roma. Su sucesor se anunciará antes de la asamblea anual, donde también se especula que será anunciado un nuevo presidente del directorio, que reemplace a Herman Chadwick.

En el mercado dicen que la salida de Barderi es una de las tantas que se vienen para Enel Chile y Enel América.La semana pasada Flavio Cattaneo –el nuevo CEO global que asumió en mayo del año pasado– estuvo en Chile en una visita relámpago en la que tuvo reuniones internas y una visita protocolar a La Moneda, para reunirse con el Presidente Gabriel Boric.

– Mujeres al poder. Por primera vez en su historia dos economistas mujeres lideran el Banco Central. En la semana, el Consejo del ente emisor en forma unánime designó a Stephany Griffith-Jones como vicepresidenta de la institución.

De colores políticos distintos. Rosanna Costa fue nombrada por Sebastián Piñera en su segundo paso por La Moneda. Antes fue parte de Libertad y Desarrollo, el centro de estudios vinculado a la UDI. Griffith-Jones, en tanto, es cercana al Presidente Gabriel Boric, a quien asesoró en materia económica, y tiene una mirada más favorable que Costa hacia el rol del Estado y la regulación.

– Las perlitas y secuelas que dejó la entrevista de Juan Sutil. El empresario y expresidente de la CPC habló sin tapujo en La Segunda y lo que dijo hizo ruido en muchas partes. Sobre todo su crudo análisis de la realidad económica.

La urgencia de generar confianzas. “Que el Gobierno tome conciencia de que se está incubando un riesgo de crisis económica. Las cifras del retail son muy malas; las importaciones de automóviles para este año caerán en más de 100 mil unidades; la construcción está paralizada; el sector inmobiliario destruido; los créditos se han restringido por la irresponsabilidad de haber permitido los retiros de las AFP –que generaron un tremendo daño a la economía por la inflación y no hay cómo pasarle la cuenta a los responsables–, una industria vitivinícola que ha perdido 30% de la demanda mundial por el cambio de hábitos de consumo pospandemia”.

“Que el Gobierno tome conciencia de que se está incubando un riesgo de crisis económica. Las cifras del retail son muy malas; las importaciones de automóviles para este año caerán en más de 100 mil unidades; la construcción está paralizada; el sector inmobiliario destruido; los créditos se han restringido por la irresponsabilidad de haber permitido los retiros de las AFP –que generaron un tremendo daño a la economía por la inflación y no hay cómo pasarle la cuenta a los responsables–, una industria vitivinícola que ha perdido 30% de la demanda mundial por el cambio de hábitos de consumo pospandemia”. “Lo que más me preocupa es que este Gobierno tiene mucha distancia del sector empresarial y esa distancia no lo hace ver la realidad de lo que puede ocurrir”.

Sutildefendió las reuniones en la cocina de Zalaquett, dijo que no son las únicas y afirmó que el lobby tiene un rol en la política. “El carácter de las reuniones que realizó Zalaquett y otros, porque hay varios, permite sincerar la realidad”, señaló.

Su evaluación del ministro de Hacienda, Mario Marcel:

“Tiene cosas positivas, tiene muy claro que un Gobierno de izquierda con un desorden o desequilibrio económico es un desastre. Ha sido responsable al tratar de cuadrar las cuentas. Sin embargo, ha tenido una incapacidad de construir acuerdos en materias que el país requiere y ahí no sé si es porque está atado de manos o porque realmente comparte propuestas como la reforma de pensiones original o la reforma tributaria, ambas que se han ido mitigando. Hay una faceta donde uno puede tener la duda de su capacidad de construcción de futuro”.

Lapidario con José Antonio Kast: “Tiene dos problemas: tiene techo y en dos elecciones se quemó con las mujeres. Es cosa de ver las encuestas. Es absolutamente irremontable que él pueda ganar una elección a futuro, construir mayorías es muy difícil, uno puede ser claro y directo, pero sin atacar las opiniones de otros”.

7

AGENDA DE LA SEMANA: TASAS Y CRECIMIENTO

– Como adelanté en el arranque, el foco de la semana está en la primera Reunión de Política Monetaria (RPM) del año. La RPM de enero es de dos días. Comienza el martes y la decisión se anuncia el miércoles. El consenso entre los operadores es que se viene un recorte de 100 puntos base, para dejarla en 7.25%. Las nuevas proyecciones ponen a la inflación en el rango meta de 3% del Banco Central antes de junio.

Imacec de diciembre. Lo tendremos el jueves y debería confirmar que la economía chilena cerró 2023 sin caer en recesión. La estimación es que tuvimos crecimiento nulo para el año o que crecimos hasta 0,2%. Las cifras de actividad se publican el día después que el INE informe sobre los datos sectoriales.

Lo tendremos el jueves y debería confirmar que la economía chilena cerró 2023 sin caer en recesión. La estimación es que tuvimos crecimiento nulo para el año o que crecimos hasta 0,2%. Las cifras de actividad se publican el día después que el INE informe sobre los datos sectoriales. Otras cifras para tener en cuenta esta semana: los resultados de la Encuesta de Crédito Bancario al cuarto trimestre de 2023 y el Índice de Precios de Vivienda (IPV) del tercer trimestre del año pasado.

– Conferencia del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) con presencia chilena. Arranca el jueves en Panamá y entre los panelistas están el economista Juan Andrés Fontaine; Josefina Montenegro, directora de Codelco, y Andrés Rebolledo, exministro de Energía de Bachelet II, entre otros. La protagonista será la que maneja el FMI: Kristalina Georgieva.

El foco estará en cómo la región debe enfrentar desafíos persistentes: una brecha en productividad en comparación con economías más desarrolladas, vulnerabilidad desproporcionada frente al cambio climático y la provisión de servicios básicos para mejorar la calidad de vida de toda la población. El objetivo es generar alianzas público-privadas. La CAF busca que la conferencia se convierta en una plataforma de referencia para el debate de políticas públicas y la generación de soluciones efectivas.

una brecha en productividad en comparación con economías más desarrolladas, vulnerabilidad desproporcionada frente al cambio climático y la provisión de servicios básicos para mejorar la calidad de vida de toda la población. El objetivo es generar alianzas público-privadas. La CAF busca que la conferencia se convierta en una plataforma de referencia para el debate de políticas públicas y la generación de soluciones efectivas. En el primer año del regreso de la CAF a Chile, se aprobaron US$ 910 millonespara proyectos con el sector privado y el Estado de Chile, y US$ 6 millones en fondos de cooperación técnica no reembolsables para 15 iniciativas.

8

LA IRONÍA DE LA SEMANA: MUSK PIDE AYUDA ESTATAL

El fanático del libertario Javier Milei, de la libre competencia y las libertades individuales sorprendió con una advertencia: “Sin barreras de entrada (ayuda estatal), los fabricantes chinos de autos eléctricos van a demoler a la competencia”.

Lo dijo en la conferencia trimestral con analistas, luego de publicar los resultados de Tesla. Cabe recordar que en 2023 la china BYD superó a Tesla y se convirtió en el fabricante de vehículos eléctricos número 1 del mundo.

Cabe recordar que en 2023 la china BYD superó a Tesla y se convirtió en el fabricante de vehículos eléctricos número 1 del mundo. “Las empresas automovilísticas chinas son las más competitivas del mundo. Por lo tanto, creo que tendrán un éxito significativo fuera de China dependiendo de qué tipo de aranceles o barreras comerciales se establezcan”,dijo Musk

Esa competencia llega a Chile a partir de marzo, que es cuando se estima que Tesla comience a vender sus autos en nuestro país. BYD ya está en Chile hace más de un año.

Hasta aquí llegamos esta semana. Antes de cerrar, recuerda que si tienes algún comentario o información para compartir con nosotros, escríbeme a ivan@elmostrador.cl o en mis redes.