Nuevo coordinador general del abanderado de Chile Podemos+: "Para la izquierda (...) le es funcional que no pase Sichel a segunda vuelta"

El empresario y nuevo coordinador general del candidato presidencial de Chile Podemos+ abordó la carrera presidencial y la posibilidad de que Sebastián Sichel no pase a segunda vuelta.

Las encuestas han registrado una baja en las preferencias por el abanderado oficialista, en contraposición a los avances en la candidatura del líder del Partido Republicano, José Antonio Kast.

"Esta es una elección en que la discusión ha estado bastante la discusión en el fango, esto de los debates es una descalificación permanente. Yo encuentro en general lamentable el tono de las campañas, no sé si a los chilenos en general los debates les han generado algún tipo de agrado, de sentirse que se hacen cargo del país", puntualizó Juan José Santa Cruz a Canal 13.

En ese sentido el ex coordinador político de Sichel sentenció que "para la izquierda (...) le es funcional que no pase a segunda vuelta, le resulta más fácil enfrentar una segunda vuelta no contra Sichel, para decirlo con todas sus letras".

Santa Cruz explicó que el débil momento de la candidatura Sichel se debe a golpes recibidos desde varios frentes. "Hemos sufrido un ataque sistemático de la colusión de la izquierda de Boric y Provoste, que para mí en términos generales son lo mismo y actúan en términos funcionales".

"Sufrimos un ataque permanente, y sufrimos costos de oponernos al cuarto retiro. Una política tremendamente popular, buen aparte de la coalición estima que es una mala política y creo que pichel tuvo el coraje político de representarlo, eso tenia costos", añadió.

"Estamos enfrentados a una 'ola de populismo'. Esta es una medida popular (cuarto retiro) y sabemos que hace daño. Hoy nos enfrentamos a una inflación y a un gasto desatado", agregó.

Y reiteró los argumentos con que defendió la candidatura del ex presidente del BancoEstado ante los cuestionamientos por el financiamiento irregular a su campaña para diputado, cuando postuló como militante DC. "Sebastián Sichel no estaba metido en el financiamiento de la campaña (de 2009) y quienes estaban metidos pertenecen a la DC", dijo.

Respecto al equipo de campaña, Santa Cruz detalló que se busca apuntalar la presencia de los partidos y los independientes, en coherencia con el perfil del candidato. "Lo que espero es tener una campaña inclusiva, en que todos importan, y los partidos importan. Estamos una nueva etapa, y los partidos importan".

Santa Cruz también se refirió a los programas de los competidores en la carrera hacia a La Moneda, específicamente al de la carta de Apruebo Dignidad. Y criticó que "en términos del programa de Boric (..) es de una ingenuidad, por decir, por ser suave, el programa de la izquierda, pero con un daño inmenso para Chile".

"No hay propuestas, no contesta en los debates y dice métase a la página web, yo digo qué idea propone hoy día la izquierda (...) son puras voluntades, son puras intenciones, yo creo que es la irresponsabilidad total. Ahora si la gente cree que en la próxima elección no se define el futuro de Chile, bueno allá ellos", cerró.

Cabe mencionar que al interior de la campaña de Sichel se tomó la decisión de colocar nuevamente al empresario Juan José Santa Cruz a cargo del control del comando, como coordinador general, tal como lo hizo durante la primaria. Esto luego que Cristóbal Acevedo renunció a la coordinación tras la revelación de que el candidato presidencial de Chile Podemos + fue financiado en su campaña a diputado el 2009 con boletas irregulares y aportes de empresas pesqueras.