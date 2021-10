No hay tregua en Chile Podemos +: UDI lanza nuevo guiño a Kast y responde al comando Sichel que “las peleas están pasadas de moda”

El presidente de la UDI, Javier Macaya, replicó al candidato presidencial de Chile Podemos +, Sebastián Sichel, quien desechó la propuesta del timonel UDI y la secretaria general del partido, María José Hoffmann, de sellar con el abanderado del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, un pacto de “reciprocidad” con miras a la segunda vuelta. Además, manifestó que en el gremialismo están "ahogados por una presión de una derecha más antigua".

Frente a los dichos de Sichel, Macaya expresó en un video que "las peleas en política están pasadas de moda. Nosotros no vamos a pelear ni con Sebastián Sichel ni con su comando".

"Nuestra preocupación no es Kast, no es Sichel; es Chile. Lo que le hemos tratado de transmitir al señor (Pedro) Browne (Coordinador de la campaña de Sichel), y a la gente del comando, es que las peleas están pasadas de moda", señaló el diputado, consigna Radio Cooperativa.

Asimismo, indicó que la pugna entre Sichel y el gremialismo le parece una "polémica artificial, porque es evidente que nadie de la UDI, nadie de Chile Vamos, de la centroderecha, va a estar con Gabriel Boric si nuestro candidato Sebastián Sichel no pasa a segunda vuelta".

"También es obvio que si Sebastián Sichel pasa a segunda vuelta, también se va a necesitar tender puentes, tender vínculos con un electorado que va a votar en primera vuelta por José Antonio Kast", agregó.

"Nuestro candidato es Sebastián Sichel, en la eventualidad de que Sebastián Sichel no pase a segunda vuelta, vamos a apoyar a cualquier candidato que pase por la defensa de nuestras ideas, que en este caso es José Antonio Kast", comentó.

Vea las declaraciones de Macaya:

Otro día de polémicas

Esta mañana, entrevistado en el matinal de CHV, Sichel desechó de plano la propuesta de la mesa gremialista de sellar con el abanderado del Partido Republicano un pacto de “reciprocidad” con miras a la segunda vuelta, profundizando así su distancia con el gremialismo, partido al que dejó en libertad de acción tras los sucesivos descuelgue de militantes a favor de Kast. “Yo no tengo por qué firmar hoy un cheque en blanco para alguien que tiene un programa distinto”, dijo el abanderado de Chile Podemos +.

Además, a pesar de los pedidos desde el gremialismo de parar los cuestionamientos hacia el abanderado del Partido Republicano, Sichel mantuvo sus duras críticas hacia Kast y señaló que no le pediría apoyo en caso de pasar a una segunda vuelta.

Los dichos de Sichel fueron reforzados también por el coordinador político de su comando, el exdiputado Pedro Brown quien acusó a la UDI de “querer jugar a dos bandas, cosa que es imposible”. “Empezarle a dar apoyo eventual a otra candidatura me parece ya que raya en lo absurdo”, indicó.

Pero no solo Sichel y su comando cuestionaron esta estrategia de segunda vuelta de la UDI. El ex candidato presidencial de RN, Mario Desbordes, calificó como un "error" la exigencia hecha por la mesa gremialista, asegurando que "no da lo mismo" quien pase al balotaje. De paso, invitó a “los presidentes y secretarios generales de los partidos” a “concentrarse en apoyar la candidatura de Sebastián”.