DC quiere pasar factura al FA: "Seremos oposición al gobierno que se elija"

La Democracia Cristiana (DC) tiene que definir si entregará su apoyo al candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, de cara a la segunda vuelta presidencial en la que se enfrentará a José Antonio Kast (Frente Social Cristiano). Para tomar dicha decisión, realizarán una Junta Nacional, la que tendrá que realizarse en los próximos días.

Mientras eso no ocurra, son varias voces dentro de la DC, partiendo por la derrotada Yasna Provoste, las que han señalado que para lograr acuerdos con Boric, se necesita evitar las "declaraciones de meter inestabilidad al país", ya que "no son buenas y nosotros vamos a seguir nuestro proyecto de centroizquierda y seremos oposición, pero claramente no da lo mismo”. Algo parecido dijo la presidenta del partido, Carmen Frei: “no estamos para apoyar a sectores de derecha, pero tampoco daremos un cheque en blanco. Esperamos que desde el gobierno y el parlamento se ayude a la estabilidad institucional”.

Es decir, la DC se debate entre dar libertad de acción a sus militantes o apoyar a Boric. En cualquier caso, como aseguró el jefe de la Bancada de Diputados DC, Gabriel Ascencio, "seremos oposición al gobierno que se elija”.

“Por primera vez, los demócrata cristianos tendremos que decidir en segunda vuelta entre candidatos que no son de nuestra coalición, lo que no había ocurrido antes y esto establece una gran diferencia para nosotros”, reconoció.

“No es posible tomar una inmediata decisión de apoyar a uno de los candidatos, sin un profundo proceso de reflexión, de análisis, que debe realizarse en una junta nacional que será convocada para unos días más”, destacó.

“Claramente no es opción apoyar al candidato Kast por las profundas diferencias que tenemos en valorar los hechos del pasado como la dictadura militar o la diferencia enorme que existe en cómo entendemos la democracia, libertad, derechos humanos, etc”, estimó Ascencio.

“Pero tampoco me parece una opción vigente el apoyar sin medir consecuencias a Gabriel Boric no sólo por la negativa relación que permanentemente ellos han tenido con nosotros, que han tratado de hacer desaparecer el centro y cuando forma parte de un equipo político que no sólo ha tenido deferencias con nosotros, sino que ha hecho todo por afectarnos”, lamentó.

"Hay muchos camaradas que están pensando en libertad de acción y uno debería recordar que en nuestro concepto de democracia y libertad no somos dueños de la voluntad de los electores que nos privilegian con su permanente apoyo, por lo que respetamos su íntima voluntad en decisiones tan relevantes como esta siempre será una obligación para nosotros”, cerró.