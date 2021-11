Gabriel Boric advierte a Nuevo Pacto Social de cara a la segunda vuelta: "A esa conversación de cargo por voto no estoy dispuesto"

El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, se refirió, tras asegurar el paso a la segunda vuelta, a las alianzas que tendrá que forjar con otros partidos de oposición para desbancar a José Antonio Kast, abanderado de Frente Social Cristiano.

"La coyuntura en la cual nos encontramos hoy día, si yo respondiera arrogantemente que no a esa pregunta, sería una torpeza infinita. Nosotros tenemos que incorporar propuestas que vienen de sus mundos, que en las cuales creo que podemos tener grandes coincidencias y que si los trabajamos en conjunto podemos encontrar muchísimos más puntos en común de los que se creen. Nos vamos a encontrar con una segunda vuelta tremendamente desafiante y ahí yo creo que va a ganar quien logre convocar, con más esperanza y propuestas concretas, al pueblo de Chile para mejorar su calidad de vida. Y por supuesto que tenemos que incorporar propuestas que venían del programa de Yasna Provoste, de Paula Narváez, de Marco Enríquez-Ominami. Y acá la arrogancia es una muy mala consejera", aseguró en conversación con CNN Chile.

En ese sentido, Boric hizo especial énfasis en los apoyos irrestrictos que ya ha recibido tras pasar al balotaje, como el Partido Socialista o Paula Narváez. Uno de esos, sin embargo, no fue tan decidido: el de Yasna Provoste y la DC, quienes dijeron que analizarían la situación.

"Como líder de la coalición, tengo el deber de ejercer el liderazgo para que esas propuestas sean escuchadas. Respecto a la DC, yo veo muchas propuestas de Yasna que son muy coincidentes con las nuestras. Por ejemplo, el Sistema Nacional de Salud. Vamos a tener un Parlamento que no le va a otorgar mayoría a ninguno de los dos candidatos", dijo.

Sobre la DC, Boric dijo que le "parece que es algo que hay que conversar con más calma. Ellos mismos dijeron que quieren esperar a la Junta Nacional para tomar una resolución a eso. Yasna entiendo que señaló que iba a ser opositores de cualquiera de las dos alternativas que pasamos a segunda vuelta y por lo tanto, me parece que hay diferentes alternativas de diálogo que no necesariamente impliquen una vieja negociación de cupos o cuoteo".

"Yo creo que acá va a primar el espíritu de ante la dicotomía que nos vamos a enfrentar en segunda vuelta, de qué es lo mejor para Chile y eso no va a pasar por negociaciones personales. A esa conversación de cargo por voto no estoy dispuesto. Lo que estoy dispuesto a una conversación programática en donde incorporamos las buenas ideas que existen, que implican modificaciones de nuestro programa, por cierto, para poder convocar a un mundo más amplio, y no solamente respecto de la torta que ya existe, sino que también del 55% de chilenos y chilenas que pudiendo votar decidieron no hacerlo. ¿Qué pasó ahí? Es una incógnita que tenemos que preguntarnos", cerró.