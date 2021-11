Alcalde Jadue: "Nadie duda del compromiso que tiene el PC con la candidatura de Gabriel Boric"

Durante una actividad de campaña el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), abordó las declaraciones de su candidato presidencial, Gabriel Boric, quien hizo un llamado a quienes "votaron por otras alternativas". "Nosotros les decimos que hemos escuchado, que estamos escuchando", dijo el abanderado de Apruebo Dignidad.

Si bien Jadue reconoció que "no hemos conversado" recientemente con Boric, sostuvo que "aquí lo único relevante es seguir buscando a lo largo de Chile los votos que le van a permitir a Gabriel ser el próximo presidente de Chile, buscando sobretodo aquellos votos que no se levantaron a votar en la primera vuelta y nosotros lo vamos a seguir haciendo como Chile Digno para que no pongamos en ningún riesgo las transformaciones que Chile se merece".

Cabe mencionar que el edil comunista debió retroceder, luego de catalogar de "individualistas" a quienes optaron por apoyar a Franco Parisi en primera vuelta, en medio de los esfuerzos del comando de Gabriel Boric de convocar más allá del pacto para la segunda vuelta. Mientras, Parisi le respondió que "no le faltes el respeto a casi 1 millón de chilenos".

En ese sentido Jadue, que reconoció su error, manifestó que "nadie duda del compromiso que tiene el PC con la candidatura de Gabriel". Y sostuvo que seguirán trabajando "más allá de que el partido tenga su opinión. Quien pretenda que no las tengamos sencillamente está equivocado".

Previamente el mismo Boric dio por superada la disputa con el PC, tras una reunión con Guillermo Teillier, a propósito de las modificaciones en la propuesta de gobierno de cara al balotaje, y se mostró firme en que podría haber cambios en el programa: "Las buenas ideas tenemos que ser capaces de recogerlas", dijo el postulante a La Moneda, ad portas de la Junta Nacional de la Democracia Cristiana (DC) que se realizará este domingo y donde se elegirá oficialmente una carta presidencial.

Jadue también se refirió al todavía incierto apoyo de la DC al candidato Boric, a pesar de que varias figuras de la falange así lo han planteado. "Voy a esperar es que estas decisiones se tomen en absoluta tranquilidad. Lo que sí es importante, es que el pueblo demócrata cristiano está convencido, desde mi parecer, que la única alternativa para Chile es Gabriel Boric el 19 de diciembre", aseguró Jadue, tras participar en la mesa política de Chile Digno, junto a la diputada electa, Ana María Gazmuri, con el objetivo de entregar el "Manifiesto en Defensa de la Democracia, los Derechos y las Conquistas de los Pueblos" en el marco de la segunda vuelta presidencial.