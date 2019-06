Numerosos comentarios en redes sociales, poco favorables, provocó la entrevista realizada en Teletrece Radio a Karen Basfi-fer, directora de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Chile.

Particular desaprobación tuvieron sus dichos de “la carne hay que comerla si o si” y que no consumirla era particularmente riesgoso para embarazadas y niños en crecimiento. También dijo que muchas vitaminas sólo se encuentran en la carne, “como por ejemplo la B12”, dejando de mencionar cuales serían las otras y no referir la suplementación con esta vitamina. Definitivamente falta actualización.

Llama la atención que una docente que tiene a su cargo la definición y ejecución de las mallas curriculares en la formación de profesionales nutricionistas, no tenga noción de que las dietas 100% basadas en vegetales han sido reconocidas como aptas para “individuos en todas las etapas de la vida, incluyendo la gestación, la lactancia, la infancia, la adolescencia y también para atletas” (Position of the Academy of Nutrition and Dietetics: Vegetarian Diets (2016). Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, 116 (12), pp. 1970-1980).

Así lo han indicado el Colegio de Nutricionistas de Chile, el Ministerio de Salud de Chile y cientos de asociaciones de profesionales nutricionistas y autoridades de salud en todo el mundo. Así lo han dicho la American Academy of Nutrition AND, la Clinica Mayo, el British National Health Service, Dietitians of Canada, Dietitians Association of Australia, por mencionar algunas entidades.

¿Hay algo que sepa Karen Basfi-fer que ignoran los más destacados centros académicos y de investigación en todo el mundo? Al menos en esta entrevista, no lo dejó entrever. ¿Cómo es posible que la directora de una escuela de nutrición se refiera como “extremistas” a las personas que han optado por una alimentación vegetariana? Una universidad se supone que debiera establecer sus contenidos basada en evidencia científica y no en los prejuicios de quienes ejercen sus cargos directivos.

Escuchando las declaraciones de la máxima autoridad de la escuela de Nutrición y Dietética de dicha universidad, no es de extrañar que hoy los alumnos de esa carrera salgan con un muy escaso nivel de formación profesional que los capacite para dar una asesoría de calidad a las personas que han optado por una alimentación basada en vegetales. Los tiempos cambian y el veganismo va aumentando a pasos agigantados.

Toda dieta para ser saludable requiere ser planificada por un profesional nutricionista que tenga los conocimientos adecuados. Con ese tipo de dirección, es poco probable que en la Universidad de Chile sus alumnos los estén recibiendo.