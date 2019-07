Propuesta de turismo inclusivo gana Competencia Americana de Startup de Turismo

“Estamos generando un cambio en el turismo, lo estamos haciendo más accesible”, enfatizó con convicción Sofía Bravo, Business Manager de Wheel The World, en el pitch de cinco minutos que realizó en el foro de innovación Tourism Tech Adeventure que la coronó como ganadora por sobre otros nueve emprendimientos turísticos de América que están brindando soluciones disruptivas al sector.

Relevando atributos diferenciadores respecto a sus competidores, la startup destacó que son la única plataforma online donde las personas con discapacidad pueden buscar experiencias accesibles y comprar alojamientos, tour y paquetes turísticos diseñados especialmente para sus necesidades y garantizando una relación directa con el viajero desde el principio hasta el fin del viaje.

No solo son una agencia de viajes, sino una comunidad de personas comprometidas con un turismo para todos. Y es que, a la fecha han logrado hacer viajar a más de 700 personas con discapacidad entre los 16 destinos turísticos donde han abierto rutas accesibles, entre ellos, San Pedro de Atacama, Isla de Pascua y Torres del Paine en Chile; Machupichu en Perú; y Hawaii en EEUU, donde además han dejado capacidades instaladas sobre accesibilidad en los guías y tour operadores locales.

“Hemos crecido un 70% más que el año pasado en el número de viajes realizados y hemos generado más de 375 mil dólares en ingreso, y esto es solo el comienzo”, indicó Sofía Bravo, quien aseguró que además de centrar sus operaciones en Estados Unidos donde tienen el 90% de sus clientes, “el propósito es escalar y más adelante estar presente en todo el mundo entregando no solo experiencias de turismo aventura, también ofrecer city tour, descanso, playa, cruceros, etc. Para el 2020 aspiramos a tener tres mil viajeros Wheel The World con nosotros”.

“Este emprendimiento chileno incorpora la tecnología para generar un turismo inclusivo, que busca dar respuesta a la creciente demanda de personas con discapacidad que buscan alternativas para viajar, pero que sienten que hay poca oferta o no saben dónde encontrarla”, destaco la subsecretaria de Turismo de Chile, Mónica Zalaquett.

“Wheel The World puso atención a un nicho que hoy no está cubierto y de la mano de la tecnología, la innovación y la captación de talento y conocimientos, han logrado conquistar nuevos mercados, abriendo nuevas rutas y logrando que más personas con discapacidades estén viajado a lugares donde nunca pensaron llegar”, señaló en tanto la directora nacional de Sernatur, Andrea Wolleter.

Como premio, Wheel The World obtendrá un programa intensivo de aceleración empresarial y transformación digital durante una semana, en Unidigital de Buenos Aires, agencia argentina precursora en ecosistema digital de turismo para América y que trabaja de la mano con la Organización Mundial de Turismo. Tendrán opción de espacios de co-work, vinculación con otras startups y partners claves como PWC, Think Thank y la propia OMT, además de coaching para optimizar su llegada con inversores y conseguir nuevos clientes, entre otros beneficios.

Las startups de turismo que se enfrentaron en la competencia americana

Chile. Wheel the World permite a las personas en situación de discapacidad explorar el mundo sin límites. Para ello, se dispone de una plataforma para que los viajeros con discapacidades encuentren, enumeren y reserven tours y experiencias especialmente diseñados para sus necesidades. Para crear una experiencia Wheel the World, se selecciona un lugar increíble, un socio y se capacita a un operador turístico local. Cuentan con 6 experiencias inclusivas y más de 150 personas con discapacidades han viajado a lugares donde nunca pensaron que podrían ir.

Chile. Suda Outdoors es una app que ayuda al viajero a descubrir rutas para practicar más de 35 deportes al aire libre y, según las preferencias de cada usuario, permitiéndoles obtener recomendaciones de equipamiento, descargar mapas y seguir la ruta sin internet. Cuentan con más de 100 mil rutas para explorar en Chile y en otros países como Perú, Colombia y México.

Chile. AirKeep es una plataforma que conecta a viajeros cargados de equipaje con “Keepairs”, que son lugares en la ciudad donde pueden guardar su exceso de bultos como hoteles, hostales, restaurantes e incluso casas de personas locales. Así, el viajero puede dejar su equipaje con un Keepair por un tiempo determinado mediante un pago online y luego salir a recorrer la ciudad o seguir viajando. Además de estar en Chile, ya están en el resto de Latinoamérica, Londres, Barcelona y Madrid.

Colombia. GDX Travel, plataforma que conecta las ofertas de las agencias de viaje virtuales con la información de más de 30 aerolíneas latinoamericanas de bajo costo. También facilita las combinaciones de rutas con conexiones entre las grandes líneas aéreas y las regionales. De esta manera, ha permitido que las aerolíneas pequeñas, medianas y de bajo costo lleguen a otros mercados en el mundo.

Ecuador. GoRaymi, plataforma de catalogación, difusión y marketing digital que permite a los turistas de todo el mundo acceder al potencial turístico de todas las poblaciones del Ecuador, integrando en su oferta a los emprendimientos más emergentes. Se trata de un marketplace que permite a la industria del turismo vender su oferta a turistas y excursionistas que demandan experiencias de naturaleza y aventura que incluyan nuevos y pequeños destinos que poseen una oferta cultural, artesanal y gastronómica nunca antes catalogada en la Internet.

EE. UU. Kind Traveler, “haz más que viajar” es el slogan de esta plataforma de reservas hoteleras que busca que los viajeros se conviertan en un aporte para el destino que visitan, a través de una donación de US$10 por noche a una organización benéfica local que impacta positivamente en la comunidad. Como recompensa por donar, los viajeros acceden a tarifas preferenciales en exclusivos hoteles y propiedades únicas. El 100% de las donaciones se destinan a entidades benéficas.

Brasil. Lance Hotéis. Agencia de viajes online única en su tipo, que permite al viajero negociar el valor que está dispuesto a pagar por el alojamiento en un determinado hotel en forma directa y de manera transparente. Cuenta con más de 2.400 hoteles registrados en Brasil y más de 170.000 hoteles alrededor del mundo.

México. Trueke ofrece una manera distinta de viajar, en la que quien lo hace se pueda involucrar con la comunidad que visita y colaborar con ella. Así, el viajero adquiere nuevas experiencias y conocimientos sobre las tradiciones, cultura y procesos productivos de la comunidad, ayudando con el desarrollo y continuidad de ésta. Lo que se busca es que ser un enlace entre turistas con inquietudes sociales y poblaciones con actividades productivas. Tienen diversos destinos -algunos por temporada- en México, ideales para grupos de escolares y turistas aventureros.

EE. UU.Visadb.io es una plataforma global y multilingüe que indexa más de 300 mil visas para proveer al viajero los requisitos de entrada, de salud y toda información crucial antes de viajar a un determinado país. En solo 3 clics se encuentra la información sobre la visa y en solo 2 se conecta al usuario con un especialista local en planificación de viajes y visas para obtener ayuda en la planificación de viajes. También ofrece la presentación electrónica de solicitudes de visa para visas de viaje a varios países.

México. Natoure es una comunidad, que integra plataforma y App, que promueve la conservación de áreas naturales protegidas y el patrimonio cultural, donde las experiencias de viaje son el pretexto perfecto para hacerlo. Viajeros, comunidades anfitrionas, instituciones gubernamentales, ONG y organizaciones que promueven la ciencia ambiental, forman parte de esta gran comunidad que ofrece experiencias de viaje sustentables y sostenibles por inesperados destinos de México.