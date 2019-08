¿Cerrar o mantener? El largo debate por los zoológicos en Chile

"De todas las veces que he ido al Zoológico Nacional, vuelvo con una sensación muy triste de ver cómo están encerrados y maltratados los animales que viven ahí". Así inicia la petición online de la usuaria de Change.org Paula González, abogando por el cierre del zoológico ubicado en el Parque Metropolitano de Santiago. "Elefantes, leones, jirafas y jaguares viven encerrados en recintos muy pequeños y mal mantenidos, en el cerro San Cristóbal en medio de todo el smog concentrado de Santiago, así que el malestar en sus caras de tristeza es evidente", agrega Paula, quien comenta que, a su opinión, el precio de $4.000 pesos por persona no se refleja en la calidad de vida de los hábitats animales.

La propuesta, con más de 31 mil adherentes a la fecha, hace eco del historial reciente con el que cuenta el Zoológico Nacional. En febrero pasado un incendio afectó una de las laderas del cerro San Cristóbal, adjudicado por el grupo anarquista 'Liberación Animal', mientras que en mayo del 2016 funcionarios del zoológico debieron matar a tiros a una pareja de leones para salvar a un joven de 20 años que se había descolgado en el foso en que se encontraban. En 2015, el país se emocionó con el caso de Taco, un oso polar que murió en el zoológico y que sobrevivió varias temporadas con días de más de 40°.

Desde entonces, varias han sido las voces similares a las de Paula, las que han alegado por el cierre zoológicos a nivel nacional. Tal es el caso del senador Guido Girardi, miembro de la comisión del Medio Ambiente del Senado, quien en febrero pasado aseguró insistir en un proyecto de ley durmiente desde el 2016 y que prohíbe la existencia de animales encerrados en zoológicos o circos.

Mientras tanto, fuera del país hay una serie de zoológicos que han decidido cerrar sus puertas o convertirse en ecoparques. Tal fue el caso del Zoológico de Buenos Aires en Argentina, que decidió que a más tardar el 2023 el recinto se convierta en un centro de investigación para la biodiversidad. Decisión similar a la que tomó el Ayuntamiento de Barcelona sobre el zoológico de la ciudad, el que tras 127 años de historia cesará sus actividades para convertirse en el primer parque animalista de Europa, al permitir que los animales que viven en la instalación sean trasladados a santuarios o lugares de cuidado. Ruta que estarían tomando los salvadoreños, al exigir al recientemente asumido presidente Nayib Bukele que cumpla su promesa de campaña.

Pero mientras existen los que abogan por el fin del zoológicos por motivos de dignidad animal y abuso por parte de los cuidadores, desde los zoológicos defienden la existencia de los mismos por razones de conservación y protección de animales. "Esa fantasía de cerrar el zoológico y reubicar los animales es una ficción, no es realizable, no es posible ni tampoco es recomendable", comenta el presidente de la Fundación EDRA, Alexis Castillo. Misma línea que toma la directora subrogante del Parque Metropolitano, Alejandra Montalba: "esa fantasía de cerrar el zoológico y reubicar los animales es una ficción, no es realizable, no es posible ni tampoco es recomendable".