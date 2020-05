Álvaro Jalaff sobre el congelamiento de los arriendos a sus locatarios del turismo: "Nosotros fuimos pyme y sabemos lo que es estar ahí”

Hace unos días, el Grupo Patio -desarrollador y operador de strip centers, edificios de oficinas e instalaciones industriales- dio una importante señal y adoptó medidas orientadas a sus trabajadores y a sus locatarios en medio de la crisis económica derivada de la pandemia.

Alvaro Jalaff, CEO del Grupo Patio, explicó las razones que llevó al holding a tomar las medidas pioneras de apoyo a casi 500 locales comerciales a los que se les congeló el arriendo para enfrentar la crisis.

"En un minuto nos dijimos si queríamos ser espectadores o queríamos aportar un granito de arena al país y quizás hacer que este engranaje, este motor que es el país funcione, y ese granito de arena ojalá luego pueda hacer mover el resto del motor y de esa manera colaborativa y entre todos podamos sacar el país adelante en estos tiempos de pandemia. Esta es una reflexión y un statement nuestro", plantea Jalaff.

Entre las medidas planteadas destaca también el apoyo para que los clientes pyme puedan postular a la obtención de créditos por un monto de hasta $10 millones con tasa UF + 0% de interés, sin comisión y con tres meses de gracia.

"Esa fue una iniciativa que costó un poquito más armar porque son plataformas que tratamos de hacer 100% digital, estamos utilizando como una FinTech que se llama Crédito, donde nosotros estamos avalando los créditos que entrega esta compañía de manera de poder llegar a la tasa cero. Obviamente los clientes tienen que tener un buen comportamiento histórico con nosotros y cumplir ciertos requisitos mínimos y que con eso tienen acceso a un máximo de 10 millones de pesos con tres meses de gracia para poder recibir estos créditos. Esta semana partieron las postulaciones y esperamos poder entregar a la mayor cantidad posible nuestros pymes", sostiene.

Para el ejecutivo, el apoyo a las pymes es fundamental. "Nosotros fuimos pymes, esta compañía nació como una pyme y sabemos lo que es estar ahí. Eso nos motiva y nos da las ganas de poder apoyarlos de manera fuerte y hacer camino, porque si no salimos juntos va a ser imposible", afirma.

Otra de las medidas importantes que tomó el holding, mas allá de lo económico, es entregar asesoría legal y financiera para que sus clientes pyme puedan acceder a los beneficios y programas del Estado. Para ello, agregó, la empresa conformó un equipo asesor multidisciplinario compuesto por profesionales especializados.

"Hoy día estamos tomando decisiones que son complejas todos los días y la verdad es que cada decisión muchas veces son nuevas o no sabemos porque hay incertidumbre y no sabemos lo que viene. Entonces en esa parte hemos colaborado mucho con expertos, donde tenemos coach profesionales, expertos en negocios, con casos de estudios que los ayuden, donde llevamos más de 15 casos donde ha sido súper enriquecedor ver el proceso de estas personas y ojalá poder seguir teniendo más y aportando para poder mejorar, además de guiarlos en las medidas financieras que el Gobierno ha puesto a disposición", dice.

Proyección y medidas gubernamentales

El Grupo Patio dio otra señal a las empresas al no acogerse a la Ley de Protección del Empleo.

"El modelo de negocio de nosotros diversificado, con clases de activos, por geografía, nos permite tener abierto más del 75 - 80% de los metros cuadrados arrendable, lo que nos permite un modelo de negocios bastante resilente a la economía. Eso nos permite sacrificar utilidades hoy día, pero poder mantener a todo nuestro equipo que es fundamental para que funcione la operación.

"Esta compañía siempre ha tratado de tener un rol social, independiente que hacer negocios lo primero, que es algo que nos encanta y que a nuestros colaboradores y a nuestros accionistas les vaya bien, pero también tratando de poner ese rol social en nuestras comunidades y lugares donde estamos".

Con respecto al futuro de la industria inmobiliaria y comercial, Jalaff cree que "el negocio de los centros comerciales vecinales, anclados con supermercados y tiendas de primera necesidad, yo diría que es un negocio muy resiliente, también para el e-commerce y la última milla es fundamental porque es ahí donde se surten los Cornershop y Rappi, etcétera. Por ese lado es un negocio que lo vemos con una perspectiva muy positiva hacia el futuro".

Respecto al comercio en general, el ejecutivo plantea una vuelta a la normalidad cuando haya una solución médica. "El ser humano es un animal que vuelve a su cauce. Cuando salga la vacuna, que no sabemos si va a ser en un año, ocho meses o en un año y medio, va a ser muy probable que que todo vuelva prácticamente a la normalidad. Por supuesto que vamos a tener avances tecnológicos importantes y se va avanzar en tecnologías que se podrían haber hecho después y que se van a hacer hoy, pero que vayamos a tener un cambio drástico, no lo veo, por lo menos en la parte comercial", asegura.

Por último el CEO de Grupo Patio ve con buenos ojos las medidas gubernamentales tomadas hasta ahora. "El gobierno ha sido muy proactivo y eso hay que destacarlo. Tenemos que ponernos en el escenario de que navegar en una pandemia, sea una pyme o sea el Presidente la República o sea un ministro, todos van a tener la dificultad de tomar decisiones en estos momentos", sostiene.

"Yo diría que la medida que se tomó con respecto a la ley del empleo, que es muy necesaria para ciertas compañías que lo necesitan y es una herramienta fundamental para poder salir de esta crisis, o la inyección a los bancos para poder tomar estos créditos Fogape es una muy buena medida. Pero el tema es la bajada y cómo hacemos que llegue", analiza Jalaff.

"Los bancos también tienen limitantes y no tienen la capacidad muchas veces de llegar a quienes no son sus clientes y no todas las pymes son bancarizadas, entonces ahí falta seguir dando una segunda vuelta, hemos visto un par de días que han dado vueltas para poder llegar con esa liquidez y ojalá poder cuidarnos mucho en salud, pero en algún momento ir viendo cómo se restablece todo esto y poder salir a flote", agrega.