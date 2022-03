Libro de cocina histórica y patrimonial reúne más de 400 recetas de principios del siglo XX en Santiago

429 recetas tomadas de los cuadernos familiares de la autora, gestados en Santiago de Chile durante 70 años es el tesoro que revela “La Mesa Capital, cuadernos de recetas de Santiago. 1900 a 1970” de la editorial María Dolores.

Recetas propias de una ciudad capital en pleno desarrollo, con productos, tiempos y modas particulares, acompañadas de información histórica respecto a los primeros abastos de la ciudad, relatos de la vida cotidiana, anécdotas, e imágenes que ayudan a construir el imaginario capitalino de principios del siglo XX.

Después de mucho insistir, María Paz consigue con su madre los cuadernos de cocina que poco a poco fueron escribiendo, primero su tátara abuela cuando llegó a Chile desde Austria en 1900 y que continuó su bisabuela y luego su tía abuela en 4 tomos.

“Cuando me los entrega, me doy cuenta no solo del tesoro emotivo que tenían y de que había muchas recetas olvidadas o que solamente estaban en el imaginario familiar, pero que no habíamos vuelto a cocinar y a probar. Lo que me más me inquietó y me hizo tomar la decisión de escribir el libro, fue que entre líneas, todo esto develaba la realidad de una sociedad particular, la de Santiago de principios de siglo XX", recordó.

Todo esto, tan íntimo, doméstico y familiar de los cuadernos de recetas, transfería tanta otra información que tenía que ver con reconocer una particularidad en la cocina de Santiago, que es completamente distinta a las cocinas de Chile”, destacó.

“La Mesa Capital” es la mesa cotidiana de una familia inmigrante, pero como su autora lo define: “Santiago de Chile es una ciudad construida en base a la migración y el mestizaje, el goce y el sufrimiento, por lo que acotar esta historia como la de una familia inmigrante me suena mezquino, porque sin duda es la historia de todos quienes habitamos esta ciudad, familias que llegaron desde dentro o fuera de la frontera patria y se fundieron con esa sociedad mixta de luces y sombras, aportando al entramado cultural de aquella capital adolescente con aires cosmopolitas y costumbres de pueblo agrícola”.

María Paz Escandón es artista visual y diseñadora. Autora del libro “Algas Pacíficas, mar y cocina de Chile”, ganadora del premio a la Edición de la Cámara Chilena del Libro, en la categoría No Ficción año 2019.