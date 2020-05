Ante llamado de Piñera, senadores de oposición piden como piso acoger propuesta del Colegio Médico de recurrir al Fondo de Estabilización Económica Social

Desde la oposición se mostraron disponibles al llamado a un “gran acuerdo nacional” lanzado este lunes por el Presidente Sebastián Piñera. Pero la acogida fue siempre y cuando La Moneda esté disponible para gestos concretos, como debatir la propuesta lanzada por los economistas convocados por el Colegio Médico que proponen -entre otros- un plan de 18 meses recurriendo a los 12 mil millones de dólares del Fondo de Estabilización Económica Social (FEES) para hacer frente a la contingencia.

Así lo plantearon el senador PPD Ricardo Lagos Weber y su colega de la DC Carolina Goic, quienes demandaron al Ejecutivo algo más que simples llamados y pasar a la acción, vale decir discutir a partir del documento “Política Fiscal y Apoyo a las Familias en la Pandemia” elaborado por el ex presidente del Banco Central, José de Gregorio; el exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, además de los economistas Sebastián Edwards, Claudia Martínez, Andrea Repetto y Claudia Sanhueza.

Los expertos calculan que se podría gastar, cada mes y en promedio, US$ 670 millones por encima de lo ya comprometido para financiar paquetes de ayuda importantes a las familias.

Directamente, Lagos Weber emplazó al Gobierno a tomar propuesta de economistas y planificar medidas de reactivación financiera para los próximos 18 meses para ir en ayuda de las familias y las pymes. “No hay espacio para seguir alejándonos en disputas que poco entienden los chilenos”, señaló.

Según Lagos Weber, es momento de que el Gobierno utilice los recursos que se encuentran disponibles para combatir los efectos generados por la pandemia en nuestro país. “Hemos conocido una propuesta de seis economistas chilenos, que nos plantean un camino o ruta a seguir para enfrentar la crisis económica que se nos viene, y la crisis sanitaria. Lo que hace esta propuesta es decir, tomemos todo lo que hemos ahorrado como país durante 30 años, y es ahora cuando hay que usarlo; ahora es cuando podemos usar esos 12 mil millones de dólares, nuestra capacidad de endeudarnos en el extranjero para ir en ayuda de las familias que se vean con sus ingresos limitados, apoyar a las pequeñas y medianas empresas, y al salir de la crisis de salud propiamente tal, llevar a la reactivación económica”, indicó.

A juicio de Lagos Weber, “ésta es una propuesta razonable; se fundamenta sobre lo que hemos hecho en Chile durante muchos años, pero para eso también se requiere que el gobierno haga su esfuerzo por llevar a cabo esta propuesta. He escuchado al Presidente de la República llamando a la unidad; yo tomo esas palabras porque no hay espacio para seguir discutiendo, no hay espacio para seguir alejándonos en disputas que poco entienden los chilenos. Se requiere de unidad y usar los recursos disponibles. Hoy, tenemos recursos ahorrados, es una propuesta responsable, y tenemos la urgencia de llevar a cabo políticas urgentes. Es ahora, cuando debemos sentarnos a conversar, a partir de estas propuestas, con la mejor de las intenciones y demostrar que la política está a la altura de la crisis que vive nuestro país”.

En la misma línea, la senadora Goic dijo al canal 24 Horas que “un llamado a un acuerdo no puede ser algo que se repite en la conferencia de prensa o en una cadena nacional sino que hay que generar gestos concretos”.

“Uno muy específico es como empezamos a cambiar esta lógica del Gobierno por un lado y oposición por otro”, dijo, y para eso está “una propuesta un grupo de economistas bastante transversal para pensar en un periodo de 18 meses, tenemos los 12 mil millones de dólares en el FEES, es decir los ahorros que hemos hecho con el país durante los últimos 30 años que están justamente pensados para eso”.

Dichos recursos, insistió Goic, nos da “un margen de un monto razonable durante 18 meses para generar los apoyos que se requieren en cada una de estas etapas: hoy para que se cumpla efectivamente la cuarentena y la gente se puede quedar en casa; después para echar a andar la actividad y en una tercera etapa la reactivación. Ahí está la propuesta concreta, si el ministro Briones nos dice que sí, tenemos espacio para sentarnos y sigue conversando”.

“No podemos seguir con la política del goteo”

Uno de los expertos que trabajó en la propuesta, el expresidente del Banco Central José de Gregorio justificó la iniciativa, señalando que esta se basa en el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES), "que está para situaciones catastróficas, y ¿qué es más catastrófico que esto?".

"Son 12 mil millones de dólares repartidos en 18 meses y decimos que hasta esos 12 mil podemos llegar con 670 millones mensuales más o menos para que el Gobierno, de acuerdo a como vaya viendo que evoluciona, vaya desplegando esto, ya sea en un momento de ayuda a los hogares, después de ayuda al desempleo, y después programas de reactivación", dijo a Radio Cooperativa.

En ese sentido, De Gregorio afirmó que "no podemos gastar todo” como ha dicho el ministro de Hacienda, “pero no podemos seguir con la política del goteo, de que se enfrenta una nueva crisis y salimos con una nueva política; se llama a una cuarentena y se hace el tema de las cajas, y vamos dándole. Eso genera una tremenda tensión política-social y además genera políticas malas".