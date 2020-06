Ministro Briones da portazo a insistencia para el retiro del 10% de fondos de AFP: “Es una mala idea, lo quiero decir con toda claridad”

La idea de retirar un porcentaje de los fondos de las AFP sigue instalada en la mesa como una manera de dar liquidez a las familias que deben enfrentar los estragos de la pandemia. Sin embargo, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, nuevamente le dio un portazo a la iniciativa.

“Me parece que esa idea es una mala idea, lo quiero decir con toda claridad”, dijo el jefe de la billetera fiscal en conversación con el matinal Bienvenidos de Canal 13, cerrando cualquier posibilidad de que el Gobierno acceda a este mecanismo.

En el programa, Briones insistió en la tesis de que cualquier retiro de fondos afectará las futuras pensiones. “Llevamos años debatiendo sobre nuestro sistema de pensiones, sobre cómo mejoramos las pensiones, y me parece que recurrir a los fondos que están reservados para ello para un objetivo distinto lo único que hará será agravar el problema”, indicó.

Por eso, recalcó que “lo he dicho muchas veces y no tengo problema en repetir mi postura. En estos momentos no va a ser la postura popular, pero eso da lo mismo. Tengo que decir lo que yo creo y que me parece responsable”.

Según Briones, lo que se propone no es adecuado en todos los casos, porque las personas que siguen teniendo empleo no necesitan retirar plata de sus AFP, “porque para ellos nada cambió” y para las familias afectadas por los efectos de la pandemia el Ejecutivo ha dado respuesta adecuada. “Hay que mirar los esfuerzos enormes que estamos haciendo como país”, indicó.

El llamado de Desbordes

Sin embargo, la postura del retiro del 10% de los fondos previsionales no solo ha sido levantada desde la oposición. De hecho, el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, indicó que “hay que ponerse en los zapatos de estas personas y abrirse a la posibilidad de analizar esta alternativa”.

“(El retiro de fondos) No es ideal – no hay duda de eso – y va a afectar sus jubilaciones – tampoco hay duda. Pero por el momento no veo ninguna otra alternativa sobre la mesa. El reloj corre y la gente se desespera cada día más”, indicó.

A juicio del diputado, urge entregar una respuesta concreta a los millones de chilenos de clase media que han visto afectados sus ingresos por la pandemia del coronavirus, y que no califican en la ayuda social que está entregando el Gobierno, por lo que hay que abrirse a estudiar medidas extraordinarias.

“Hay un grupo importante que no accede a estos beneficios. Esa gente está desesperada y necesita una solución (…) una respuesta probablemente difícil, compleja y no ortodoxa en tiempos que son muy difíciles”, finalizó.

Tal como señaló Desbordes, los tiempos apremian y esta semana, por 84 votos a favor, 26 en contra y 31 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de resolución de los diputados de la Federación Regionalista Verde Social que solicita al Presidente de la República Sebastián Piñera que ponga urgencia al proyecto de reforma constitucional que permite el retiro de fondos previsionales y, asimismo, pide al presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara baja su puesta en tabla en la próxima sesión que celebre.