“La Moneda no da confianza”: la razón de la baja inversión según economista Alejandro Alarcón

El economista y docente de la Universidad de Chile, Alejandro Alarcón, hizo una advertencia sobre el estado actual de la economía chilena, pintando un cuadro desalentador. Según Alarcón, exgerente general de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF), el país ha dejado atrás el caos inflacionario desencadenado por los retiros de fondos previsionales y la pandemia, solo para adentrarse en un preocupante espiral de “estanflación”.

A su juicio, hay varios puntos cruciales que requieren la atención tanto del ministro de Hacienda, Mario Marcel, como del Presidente de la República, Gabriel Boric. Según el economista, con una economía en franco declive en todos los sectores, la inflación, aunque aparentemente baja, sería solo la punta del iceberg, ya que el alza del tipo de cambio, impulsada por la incertidumbre, augura tiempos aún más sombríos.

“Mi diagnostico es que la inflación está bajando, pero en un escenario donde también está bajando la actividad de la economía. Este es un fenómeno que tienen un nombre medio siútico, estanflation, estancamiento con inflación, porque tenemos otro fenómeno que nos va acompañar por un tiempo, que es el alza del tipo de cambio, que también produce inflación porque hay bienes que son impactados por el dólar y el más evidente es la bencina”, señaló el economista en un nuevo capítulo de Al Pan Pan con Mirna Schindler.

Desempleo: calamidad pública

Alarcón, profesor de teoría económica y quien se define como liberal y humanista, sostuvo que el factor esencial es que la trayectoria de la inversión ha venido declinando, la que a su vez hace caer la demanda de trabajo, una “calamidad pública” que cree irá en aumento.

Cabe mencionar que la actividad económica en Chile anota tres trimestres consecutivos a la baja. En su informe de Cuentas Trimestrales, el Banco Central informó de una caída de 1,1% del PIB entre abril y junio de este año respecto del mismo periodo de 2022. Asimismo, la inversión también se ha deprimido. La formación bruta de capital retrocedió 8,1%, principalmente por una menor variación de existencias, las que cayeron -1,1% en 12 meses.

El desempleo, en opinión de Alarcón, se convertirá en una calamidad pública incontrolable, a medida que la inversión se desplome y la demanda de empleo de calidad se desvanezca. Pero la verdadera pesadilla, según el académico, reside en el crecimiento del empleo informal, una pesadilla de “mala calidad” que se cierne sobre la población más vulnerable.

“Mientras no vuelva inversión a tener tasas que produzcan más demanda de trabajo de buena calidad, vamos a seguir con el problema. Y las autoridades tienen que apuntar a eso”, declaró.

Lo que se debería hacer, según el exgerente de la ABIF, es lo que se hizo durante la pandemia, cuando había “desempleo de verdad” y las autoridades implementaron programas para “suplementar” los ingresos de las familias que habían perdido el trabajo o no tenían trabajo. “Eso debería ocurrir ahora”, afirmó, aunque expuso que el problema es que eso nos lleva a otro pendiente de la economía: reestructurar el gasto fiscal.

“Esta es una incertidumbre política”

Alarcón pinta al Gobierno como incompetente económicamente, excepto por el titular de Hacienda, quien, según el economista, está luchando en solitario para enfrentar esta crisis.

“La gente tiene incertidumbre, la gente son los empresarios. Hay mucha incertidumbre en la economía. Hay temores y los empresarios no quieren invertir. Y yo creo que en el Gobierno el único que entiende esto es el Ministro de Hacienda, Mario Marcel, pero si no va por un derrotero que signifique darle menos incertidumbre a los empresarios no va a poder acometer la tarea”, alertó.

La confianza, argumentó Alarcón, es la única tabla de salvación, pero parece estar más allá del alcance de la actual administración.

“Esta es una incertidumbre política porque, vamos a ser brutales, La Moneda no da confianza. Y, si me apuras un poco, el Presidente de la República, no da confianza de que va a acometer con todo sobre la incertidumbre y va dar confianza a los empresarios. Más que ‘permisología’, que es un buen término para una parte del problema, pero la otra tiene que ver con la ideología. Hay gente que está convencida que el sector privado no debería existir, que solo debería existir el sector público y que este controle todo. Espero que no sea como piensa el Presidente Boric. Y, si el Presidente realmente quiere reactivar la economía, tiene que pararse junto con el Ministro de Hacienda a dar un discurso de confianza para que la inversión vuelva al país, para que la demanda de trabajo vuelva a aumentar y entremos en proceso de reactivación”, sentenció.

El panorama que pinta el profesor Alarcón es un paisaje con tintes de mal augurio. Sin embargo, propone que haya una “reestructuración” de los gastos fiscales. Recomendó: “Gastemos en la gente que va perdiendo su trabajo como ocurrió en pandemia y no gastemos en gastos que sin duda no son adecuados para este proceso de recuperación”.

El economista de la Universidad de Chile concluyó señalando que hay dos grandes planes que llevar a cabo: modernizar el Estado, reestructurar los gastos y redirigir esos recursos hacia las personas que están perdiendo el empleo.