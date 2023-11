Bernardo Larraín Matte afirma que empresarios defienden un capitalismo sin complejos

El presidente de Pivotes y líder del grupo Matte, Bernardo Larraín Matte descartó que todos los empresarios de Chile sean de derecha -como apuntan sus críticos- sino que están a favor de un capitalismo sin complejos.

En conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, Larraín Matte dijo que “no hay duda y lo tenemos que decir sin complejo y sin ninguna inhibición. (Los empresarios) creemos en un proyecto país que abra la libertad, en el fondo, que no tenga un complejo con el capitalismo democrático, con un capitalismo en el fondo sostenible, con un capitalismo que, como Chile, puede ofrecerle al mundo unos productos que son fundamentales para la transición energética, como el litio, como las energías renovables, como los productos que van a reemplazar el plástico”.

En este punto, Larraín Matte, quien está inserto en la industria forestal, ejemplificó con lo que ocurre en su mercado, el que está tendiendo a un reemplazo del plástico por embalajes de fibras naturales. “Ese es el planteamiento que hace el mundo empresarial”, añadió.

“Ahora, claro, en distintos momentos del tiempo, como la política hoy día está polarizada, la izquierda que hoy día predomina es una izquierda que, incluso, como lo dijo el Presidente Gabriel Boric muy claramente, una parte de ella quisiera, en el fondo, terminar con el capitalismo”, agregó.

Por lo mismo, a su juicio no es raro que las personas hagan la clasificación de empresarios de derecha. “No es que estemos, en el fondo, en una postura de derecha o de izquierda. Estamos en una postura pro, hay que decirlo sin inhibición, sin ningún complejo, sistema que se funda en una economía libre, donde compiten distintos actores. Ya sea público y privado. Nosotros, por ejemplo, estamos planteando que, en el litio, no estamos restringiendo la participación estatal, pero ¿por qué no se abre la igualdad de condiciones en la cancha para que empresas privadas y públicas tengan la misma opción para acceder a los yacimientos de litio? ¿Por qué se le da un privilegio a una empresa estatal? ¿Por qué, en el fondo, en los procesos de licitación de valor agregado, los únicos dos seleccionados fueron dos empresas chinas? No tengo nada contra las empresas chinas, pero ¿por qué no participaron muchas otras empresas de otros países?”.

“Entonces, eso es lo que creemos. Creemos en un sistema abierto, donde las personas pueden desarrollar sus oportunidades y esas oportunidades se generan por este sistema, que genera, en el fondo, crecimiento, genera inversión, y esa inversión y crecimiento tiene que ser, por supuesto, en el fondo con altos estándares ambientales, con participación ciudadana, y, por lo tanto, no hay ninguna contradicción entre los desafíos de integración, de sostenibilidad y los desafíos de activar un siglo de crecimiento”, cerró en este punto.