El terremoto que desataría en la industria de las aseguradoras. Es ahí donde está el verdadero riesgo a la estabilidad financiera. El impacto en el patrimonio de las aseguradoras y el tsunami que desataría en el mercado es donde radica el riesgo. Los cálculos de la CMF son, en un escenario base, que las aseguradores verán una disminución de patrimonio entre el 30% y, en el de mayor riesgo, un 60%. Algunas aseguradoras no podrán seguir pagando sus compromisos, incluyendo las jubilaciones. Siete de quince de las aseguradoras presentarían déficit de caja y problemas de liquidez que amenazaría solvencia. El costo a la industria, en un escenario base, sería de casi US $1.500 millones. En el escenario de riesgo, de US$ 3.000 millones. Golpearía las reservas técnicas de las aseguradoras que garantizan que puedan pagar sus obligaciones.