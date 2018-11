Mayol el soberbio, se va en picada contra directora del INDH: "No la he escuchado ninguna palabra sobre los menores que iban en los autos y que no pueden estudiar"

Lejos de volver silenciosamente a sus negocios en el mundo agrícola, el ex Intendente de la Araucanía Luis Mayol sigue haciendo declaraciones interpretando los hechos que determinaron su salida del cargo. Cuando el Presidente Piñera viajó a la zona el viernes pasado, estaba esperándolo en el aeropuerto y el fin de semana dio una detallada entrevista a El Mercurio. Hoy volvió a hablar con la prensa.

Mayol afirmó que se siente como el chivo expiatorio de la crisis en la zona, detonada por el asesinato de Camilo Catrillanca

“Por ahí me tomaron como chivo expiatorio, tanto los periodistas como los políticos”, dijo a Radio Agricultura. Y cuando le preguntaron si se sentía traicionado por el gobierno, respondió: "por Carabineros, como institución no; me sentí traicionado por la persona que cometió ese delito y por sus cómplices, pero el resto de la institución cumple sus funciones de forma correcta. Aquí pagaron el pato un general un coronel”, dijo.

El ex Intendente tuvo palabras más críticas hacia Consuelo Contreras, directora del Instituto de Derechos Humanos.

“Este hecho empezó por un asalto y robo a unas profesoras y menores, que quedaron traumados. Les robaron sus autos. Alguien se ha preocupado de saber cómo están ellas o que pasó con esos autos. ¿Alguien se ha preocupado de eso? Nadie. La señora ésta directora de los derechos humanos está preocupada justamente, porque le corresponde, de las consecuencias traumáticas que pudo haber tenido el menor de edad por lo que ocurrió, pero no le he escuchado ninguna palabra respecto de los menores que iban en estos autos o de los alumnos de este colegio que la profesora dice que no podían estudiar porque escuchaban balazos todos los días”, criticó.

Por último, confirmó que está analizando presentarse como candidato a gobernador regional cuando la ley que permite esta nueva elección de autoridades regionales. "Esa ley es muy mala y crea un cargo que fija muchas expectativas, pero que no tiene ningún poder, así que eso tiene que modificarse”, dijo.