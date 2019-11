Test Informática

El Gobierno se aferra a una certeza: cree que una nueva Constitución no es la prioridad de la ciudadanía en estos momentos. Por ello, la agenda social del Ejecutivo seguirá siendo, por ahora, el guión con el que buscan sortear la crisis, aun cuando los números de las encuestas sean categóricos en reflejar el abrumador rechazo que despierta en la población movilizada. En Palacio saben que el tema está caliente, pero todavía no dan con la fórmula para abordarlo públicamente. En el oficialismo la tendencia apunta a retrasar cuanto más puedan el debate. El riesgo, llegar tarde, porque una cosa es abrirse, otra es ceder, y otra muy distinta es “desfondarse por segunda vez”, algo que no pueden permitirse que vuelva ocurrir, recalcaron desde Chile Vamos. Ante este voluble escenario –reparan–, La Moneda tiene la obligación de dar señales de gobernabilidad, que se está en control, que se tiene una hoja de ruta, y no que se le pasó “el tren”, como ya ocurrió al principio de la crisis.