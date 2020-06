Ministro Briones sobre acuerdo económico de US$12 mil millones: “Es un paquete razonable, abordable"

Durante esta jornada, el ministro de Hacienda Ignacio Briones, destacó el Acuerdo Económico Nacional con la oposición que implica la inyección de US$12 mil millones para combatir la pandemia. El secretario de Estado explicó que éste es "un buen acuerdo que va a ser bien importante para poder no solo navegar la emergencia que tenemos en estos meses, el nivel de los ingresos de las familias, sino que también pensar en la recuperación económica que al final del día es la fuente principal de ingreso de las familias".

Según consigna Emol, en relación al monto, Briones sostuvo que “es un paquete razonable, abordable. Estamos hablando de un horizonte de 24 meses, son dos años. Es un monto que es consistente con aquello que nosotros como Ejecutivo, y yo muchas veces he repetido, de que acá no hay que gastarse toda la plata".

"Hay que reservar para después. Me parece que este marco de 12 mil millones en 24 meses es respetuoso precisamente de esa idea”, precisó.

“Vamos a tener un segundo trimestre horrible"

Con respecto al complejo escenario económico del país este 2020 producto de la pandemia, el administrador de las arcas fiscales advirtió que "lo peor va a estar en el segundo trimestre".

"Yo lo dije desde que partió esto, vamos a tener un segundo trimestre muy pero muy malo. Ya vimos algo de aquello con el Imacec de abril y fue horrible (...) El de mayo va a ser sin duda peor y junio va ser muy malo también", dijo Briones.

En este sentido, el jefe de la billetera fiscal fue claro en sostener que “vamos a tener un segundo trimestre horrible, tengámoslo claro: caídas de la actividad de dos dígitos, muy potente”.

Al ser consultado sobre una posible reactivación económica, Briones señaló que se espera tener los primeros indicios "en el cuarto trimestre". En este sentido, aseguró que "vamos a tener un año 2020 con una recesión y una caída de la actividad económica como no conocíamos hace décadas”.

“El 2021 vamos a tener una fuerte recuperación económica, pero eso no cae del cielo, no sale solo, no es con piloto automático. Vamos a tener que trabajar durísimo para aquello y por eso que este plan de emergencia acordado con parte importante de la oposición, con los principales partidos, tiene tanta importancia, porque contiene una hoja de ruta económica en esta materia, y es una hoja de ruta que es consistente con poder acelerar esa recuperación económica, con poder recuperar el empleo”, detalló.