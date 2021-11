Constituyente Felipe Harboe renuncia al PPD y se inicia éxodo de más de 30 militantes

Con un claro domicilio político que asegura es la centro izquierda, el ex senador por la región de Ñuble, Felipe Harboe renunció tras 32 años de militancia al Partido por la Democracia (PPD). Junto a él, también renunciaron más de 30 militantes (37 hasta ahora), entre ellos la vicepresidenta nacional, Carol Lagos; el miembro del Tribunal Supremo, Roberto Rodríguez; Francisco Manzano de la Comisión Política, concejales y dirigentes de diversas regiones.

A través de un comunicado señalaron que el propósito de su renuncia es promover un nuevo pacto político, denominado Movimiento Proyecta Chile, en el que también participarán gente del mundo independiente con un enfoque socialdemócrata y del mundo liberal tales como el abogado José Gabriel Alemparte, la ex subsecretaria de Energía, Jimena Jara; el ex subsecretario de Prevención del Delito, Antonio Frey, además de ex militantes del PS, DC y PR, entre otros.

El ex parlamentario señaló que "esta es una decisión que fue tomada tras largas jornadas de reflexión, estimando que el PPD fue un partido donde se valoraba pensar distinto, sin embargo, ya cumplió su ciclo y ahora la diversidad se ve amenazada por el poder hegemónico".

Asimismo, Harboe sostuvo que "en la actualidad, el partido no está en la trascendencia política dentro de un escenario como el que el país está viviendo, donde existe un nivel de polarización muy delicada. Por lo tanto, hay que abrir nuevos espacios, con mayor flexibilidad, con mayor apertura, donde se puedan enfrentar los temas de justicia social, pero que a la vez también se pueda hablar que la seguridad es un DDHH y que la violencia se debe rechazar".

Finalmente el convencional afirmó que "tendremos que tener flexibilidad, audacia, templanza y generosidad para volver a ser alternativa".

La presidenta del PPD abordó la salida de los militantes, Natalia Piergentili aseguró a Chilevisión no hay una afectación a partir de este hecho puntual y no cree que tenga ningún impacto. "La verdad es que estamos trabajando para tener mayor democracia interna y renovar los rostros del partido. Estamos en la dirección correcta con lo que reclama la ciudadanía".

"Algo que no hizo muy bien al PPD por mucho tiempo fue que se sobreparlamentarizó y la verdad es que la base del partido es mucho más rica y diversa", afirmó Piergentili, añadiendo que están trabajando para que las bases sean más incidentes y se terminen los personalismos.

"El liderazgo al cual aspiramos es a tener una estructura incidente. Estamos en una apuesta colectiva", declaró.

La administradora pública que ejerce la presidencia del PPD desde agosto de 2021 concluyó que "hay que volver a la coherencia como carta de navegación, entre lo que planteamos como ideas, valores y principios, y cómo se aplica a la realidad, en las votaciones en el parlamento, en las políticas públicas y en tener la capacidad de pedagogía con la ciudadanía con respecto a nuestros apuestas".

Cabe mencionar que Felipe Harboe es un abogado y político chileno que entre 2006 hasta diciembre de 2008 ejerció como subsecretario del Interior en el primer gobierno de la ex presidenta Michelle Bachelet, no obstante renunció para presentar su candidatura a diputado.

En 2009, tras la renuncia de la electa Carolina Toha, pasó a ser el parlamentario designado por el distrito 22 en su reemplazo. En 2013, fue elegido como senador por la Región del Biobío, cuyo periodo comenzó el 11 de marzo de 2014 y finalizó en enero de 2021, ya que renunció para participar como candidato constituyente, siendo escogido como representante del distrito 19.

