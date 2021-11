Presentarán querella por delitos de vejación injusta y violación de secretos tras mediático allanamiento a sede de Comunes

El abogado Luis Mariano Rendón anunció que interpondrá una querella por el allanamiento realizado por el Gope de Carabineros en la sede del partido Comunes, donde actualmente tiene suspendida su militancia Karina Oliva, en medio de la investigación de oficio por fraude de subvenciones en rendiciones de campaña.

"Consideramos que los hechos ocurridos ayer en la sede del Partido Comunes son injustificados, que fue una acción desproporcionada por parte de la Fiscalía y de Carabineros de Chile", señaló la diputada y secretaria general de la colectividad Camila Rojas.

"Puedo asegurar que ninguna de las integrantes de la directiva que se están haciendo cargo del partido se les informó que se requería información, menos que iba a haber un allanamiento, y por lo tanto vemos un dejo de intervencionismo electoral de amedrentamiento a un partido opositor en contexto de elecciones lo que nos parece evidentemente grave", añadió.

La parlamentaria apuntó a que es importante señalar que "la prensa supo, nosotras no, y que en este caso en específico se ha tenido una diligencia desconocida hasta ahora. Ayer, el mismo presidente del Servel, Andrés Tagle, interpelaba al Fiscal Nacional respecto que existen otras denuncias que ha realizado el Servel al Ministerio Público y que están pendientes".

"Quiero decir y dejar muy en claro que no queremos un trato especial, que desde que supimos de esta investigación, respecto de la campaña electoral de Karina Oliva, que realizó Ciper, lo que hicimos fue presentar al Tribunal Supremo una solicitud respecto de que se investigara a nivel interno lo que estaba ocurriendo. El Tribunal Supremo de nuestro partido lo que hizo fue suspender a los militantes involucrados, por lo tanto, hemos tomado todas las medidas que son necesarias", sentenció.

Rojas fue enfática en señalar que "no queremos un trato especial, lo que sí queremos evidentemente es que se respete el debido proceso".

Con estos antecedentes, Rendón presentó la querella por los delitos de vejación injusta y violación de secretos. "Ese despliegue de policías fuertemente armados, entrando con gran violencia a un inmueble partidario, con la presencia de todos los medios y en horario noticioso prime, es un hecho que objetivamente interviene en el proceso electoral en curso", señaló.

El jurista afirmó que "lo de ayer habría sido apropiado para una peligrosa banda terrorista, no para delitos de corrupción, por repudiables que sean.Lo que ocurrió no fue inocente. Hubo una decisión premeditada de impactar a la ciudadanía al borde de las votaciones".

Rendón aclaró no tener vinculación con el partido y repudió el acontecimiento. "No tengo ninguna cercanía con el partido agredido, rechazo los actos de corrupción que se han cometido, pero un hecho de este tipo es una alteración indebida del proceso democrático y no puede ser tolerada impasible por la ciudadanía", cerró.

La causa será revisada por el séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.