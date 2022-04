Por maltrato laboral: Gobierno decide bajar a Matilde Báez de la Seremi de Educación de Antofagasta

El Ministerio de Educación, mediante un comunicado público, indicó que el gobierno decidió bajar a Matilde Báez del cargo de seremi de Educación en Antofagasta, tras dos denuncias por maltrato laboral que se ingresaron el mes pasado al Directorio Provincial de Educación y que ocurrieron dentro de sus primeros 19 días de ejercicio en dicha secretaría regional.

Conforme a la acusación, el Mineduc, señaló en su comunicado que "el respeto a la dignidad de las y los funcionarios públicos es un valor fundamental para nosotros como Gobierno, es por eso que velaremos por el respeto hacia su persona y hacia su labor”, indicaron, confirmando la salida de la seremi elegida.

El Presidente, Gabriel Boric, nombró el 17 de marzo pasado, a Matilde Báez, profesora jubilada de 70 años, como la nueva seremi de Educación de la región. Para ello, fue presentada como una docente con basta trayectoria en aulas y en cargos directivos de escuelas en Antofagasta.

Sin embargo, a pesar de su prontuario, quienes la recibieron en la secretaría, señalaron que desde el primer día tuvo roces y discusiones con los funcionarios de la oficina. De esta forma, las denuncias fueron oficializadas a través de un documento enviado por el Directorio Provincial Secreduc Antofagasta, dirigido al subsecretario Nicolás Cataldo.

"En conformidad con lo establecido en el Estatuto Administrativo, la ley 19.296, (...), es que hacemos llegar a usted dos denuncias de maltrato laboral, dirigidas en contra de la SEREMI de Educación, señora Matilde Báez Romero, las cuales están siendo patrocinadas por nuestro directorio de ANDIME (Asociación Nacional de Funcionarios Mineduc)”, señaló previamente el documento, ante el cual, se decidió no confirmar la continuidad de la docente en el cargo.

En detalle, un funcionario de la secretaria ministerial regional, quien estuvo en conversación con El Mostrador, sostuvo que desde que llegó, lo hizo con una actitud “avasalladora” y "controladora", lo cual se potenció con el paso del tiempo. Al extremo de que hasta hoy, existe más de un sumario por maltrato laboral de la exseremi hacia funcionarios de la institución.

En ese sentido, todo comenzó con Báez queriendo "cambiar a toda la gente" que trabajaba en la oficina. "Quería poner a más de 10 personas" nuevas, pidiendo que le consiguieran "todos los currículums".

“Al ver que la mayoría estábamos con contrato, entendió que no era tan fácil. Ella no entiende del funcionamiento, no entiende que hay gremios, que se denuncia, entonces ella pensaba que era llegar y cambiar, y al verse envuelta en que hoy, 2022, no es tan así, empezó con los malos tratos y esa era la manera de que nos fuéramos, de cambiarnos. Tiene un desconocimiento de cómo funcionan los ministerios”, enfatizó.

A partir de ese momento, la situación comenzó a agravarse, puesto que, de acuerdo a lo que indicó el funcionario, Báez vigilaba si los trabajadores se encontraban en sus oficinas, y ‘gritoneaba’ a los que no estaban en sus puestos, también, cancelaba vocerías al no saber qué decir ante la prensa.

Otro de los maltratos que se le adjudican a la profesora se vinculan con la generación de rumores entre los propios funcionarios, lo que motivó a un mal ambiente laboral. “Generaba ambientes de rumores. Si tú le ibas a explicar algo sobre una información a nivel central, ella se ponía a hablar de tus aspectos físicos, de tu actitud".

Asimismo, la seremi tuvo que cancelar diversas vocerías, debido a que Báez no supo qué decir respecto a los temas que aquejan a la comuna, en donde las lluvias en El Loa han mantenido cerrados los colegios de la zona, se aumentó la violencia en los establecimientos de Antofagasta y ocurre la paralización de docentes en San Pedro, debido a que alumnos “van a clases en containers en Toconao”, se denunció.

Según sostiene El Mercurio Antofagasta, ante las contundentes denuncias de maltrato y abuso laboral, la seremi Matilde Báez dijo no tener antecedentes sobre las acusaciones en su contra, por lo que no quiso dar declaraciones al respecto.