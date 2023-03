Ministra Vallejo: "Cambios de gabinete no tienen que ver con que partido o coalición sale premiada o castigada"

La titular de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), la ministra vocera Camila Vallejo, abordó el eventual cambio de gabinete que podría concretarse en marzo, a poco de cumplirse un año del mandato del Presidente Gabriel Boric.

Si bien la ministra Vallejo no mencionó ministerios o subsecretarías que podrían ser modificados, en entrevista con Chilevisión, dijo que "los cambios de gabinete no tienen que ver con que partido o coalición sale premiada o castigada, el Presidente no piensa nunca en esa dirección”.

Recordemos que, hasta ahora, la composición del mapa de poder del Ejecutivo –desde el Presidente hasta las subsecretarías– presenta un predominio de Apruebo Dignidad en los cargos. Sin embargo, este podría cambiar durante las primeras semanas de marzo. Y es que hace meses que se anticipa un nuevo aire en los ministerios del Gobierno, que traería otro balance de poderes en cuanto a los partidos políticos del oficialismo y su presencia en las diversas carteras.

Si bien no hay información confirmada, fuentes cercanas a La Moneda dicen que podría haber cambios de subsecretarías este marzo y que el Socialismo Democrático sería la coalición que ganaría más protagonismo del que tiene actualmente.

"Cada vez que (el Presidente) diseña políticas públicas y cada vez que determina el cambio en sus equipos, lo hace no pensando en quienes salen castigados de cual o tal sector, sino que pensando en cómo responderle mejor a Chile y a nuestro pueblo las demandas, las urgencias y las necesidades históricas que hay que cubrir", declaró la titular de la Segegob.

Y agregó: "esto no tiene que ver con quién queda mejor posicionado en desmedro de otros". En ese sentido, la ministra Camila Vallejo reiteró que tanto militantes como no militantes de las coaliciones “van a estar considerados en la medida que respondan a esa necesidad”, y no bajo la idea de “premiar o castigar a alguien”.

"Cuando el Presidente toma esas decisiones tiene que ver con cómo mejora la capacidad de respuesta con las personas en el equipo de gobierno hacia las demandas de la gente y a los desafíos que ellos plantean pensando en el Chile de hoy día", concluyó.

La vocera de La Moneda afirmó que dentro del Gobierno el clima es de “poder actualizar nuestra promesa, de renovar nuestros compromisos. Tenemos muy buenas razones para poder ver el futuro, particularmente el 2023, con optimismo y con más esperanza”.