Kast celebra resultados en elecciones: “Es el primer día de un nuevo comienzo para Chile”

El líder republicano se refirió a la mayoría que alcanzaron en los comicios de este domingo, asegurando que los votantes realizaron “una señal fuerte y clara del rumbo que quieren para nuestro país”.

Con el 95,13% de las mesas escrutadas, el Partido Republicano se impone ante las demás listas con 35,48% de los votos. El líder del conglomerado, José Antonio Kast, celebró del resultado de la elección del Consejo Constitucional que posicionó a la colectividad como mayoría nacional.

“No hay mucho que celebrar porque Chile no está bien. Podemos estar contentos porque logramos una meta importante, porque no es tiempo de celebrar ni de dividir, es tiempo de trabajar en unidad por el bien de Chile”, comenzó diciendo Kast.

“Debo decir que no hay nada que celebrar porque Chile no está bien, porque los chilenos no estamos bien y eso hay que grabárselo en el corazón. Para algunos pocos esta elección parece muy importante pero para la mayoría de los chilenos no, porque mañana tendrán que levantarse a la misma hora de siempre y seguir con sus vidas adelante”, agregó.

“A diferencia de lo que ocurría hace dos años (…) podemos respirar un poco más tranquilos y decir, con responsabilidad y esperanza, que hoy es el primer día de un futuro mejor para el país. Es el primer día de un nuevo comienzo para Chile”, agregó.

“Chile ha derrotado a un gobierno fracasado”, enfatizó, explicando que, a su juicio, el gobierno del Presidente Gabriel Boric, “ha sido incapaz de enfrentar la crisis de la inseguridad migratoria, económica y social. Un gobierno donde muchas cosas están subiendo como el costo de la vida”.